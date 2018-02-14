Во-первых, вчера был полностью доразмещен выпуск КОБР с погашением в марте, спрос со стороны банков составил почти 160 млрд руб. при лимите 151,6 млрд руб. Этот выпуск в текущих условиях похож на депозит ЦБ – поскольку купон равен ключевой ставке на каждый день обращения, а следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 23 марта, купон оказывается де-факто фиксированным до погашения этих бумаг. На втором аукционе банкам был предложен новый выпуск КОБР с погашением в мае и лимитом 400 млрд руб., спрос составил чуть более 150 млрд руб., поэтому размещение также можно считать успешным. С учетом погашения третьего выпуска КОБР сегодня объем КОБР в обращении должен вырасти примерно на 50 млрд руб., достигнув 650 млрд руб. Роль КОБР как инструмента стерилизации устойчиво растет.

Предложение со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ осталось выше 3 трлн руб

При этом предложение хоть и оказалось лишь незначительно ниже, чем неделю назад, оно не дотянуло до лимита ЦБ (регулятор увеличил лимит до нового рекорда, 3,35 трлн руб.). Такой интерес к банковским депозитам несколько удивителен, завтра предстоят первые в этом месяцы платежи в бюджет, а именно во внебюджетные фонды (по нашим оценкам, суммарный платеж достигнет 530 млрд руб.), и банкам придется или привлекать средства ЦБ и Казначейства, или сокращать корсчета существенно ниже уровня, необходимого для выполнения нормативов по обязательным резервам. Тем не менее мы не ждем, что рост спроса на ликвидность для платежей в бюджет приведет к заметному росту ставок на межбанковском рынке.