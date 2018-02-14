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Ослабление рубля выше 58 за доллар предоставит экспортерам хорошую возможность для продажи валютной выручки


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация январских данных по индексу потребительских цен и объему розничных продаж в США, в свете которых статистика по запасам и добыче нефти в США, вероятно, останется на втором плане с точки зрения влияния на валютный рынок.

Еще с вечерних торгов понедельника американская валюта чувствует себя не вполне уверенно. В среду ранним утром доллар обновил недельный минимум к основным валютам, что, в свою очередь, позволило рублю выйти на максимум (57,53 руб.) с прошлого четверга, даже несмотря на слабые котировки нефти, которые накануне вновь оказывались ниже 62 долл. за баррель.

Хотя рублю за последние дни удалось восстановить часть потерь, понесенных с начала февраля, его позиции остаются крайне уязвимыми от движения доллара на внешних рынках в целом и к валютам развивающихся рынков в частности. Любые намеки на ускорение инфляции в США возобновят активные покупки американской валюты и, вероятно, быстро вернут индекс доллара в диапазон 90,25-90,50 пунктов. В этом случае рублю не избежать возвращения, как минимум, на уровень 58 против доллара, а впоследствии и дальнейшего ослабления до новых максимумов с декабря 2017 г. (текущий максимум пока остается на уровне 58,77 руб.).

Не исключен и крайне негативный сценарий, при котором давление на рубль после макростатистики из США усилится данными по дальнейшему росту запасов и добычи нефти. Пока прогнозные данные от института API (снижение запасов на 3,9 млн баррелей), скорее, свидетельствуют в пользу подобного варианта. Однако для рубля в данном случае будет крайне важным, насколько близко котировки нефти смогут продвинуться в сторону 60 долл., если вновь окажутся ниже 62 долл. за баррель.

В то же время ослабление рубля выше 58 предоставит экспортерам хорошую возможность для продажи валютной выручки в рамках предстоящего налогового периода, что усилит сопротивление для пары доллар/рубль вблизи максимумов с декабря прошлого года.

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