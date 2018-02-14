Ослабление рубля выше 58 за доллар предоставит экспортерам хорошую возможность для продажи валютной выручки

Еще с вечерних торгов понедельника американская валюта чувствует себя не вполне уверенно. В среду ранним утром доллар обновил недельный минимум к основным валютам, что, в свою очередь, позволило рублю выйти на максимум (57,53 руб.) с прошлого четверга, даже несмотря на слабые котировки нефти, которые накануне вновь оказывались ниже 62 долл. за баррель.

Хотя рублю за последние дни удалось восстановить часть потерь, понесенных с начала февраля, его позиции остаются крайне уязвимыми от движения доллара на внешних рынках в целом и к валютам развивающихся рынков в частности. Любые намеки на ускорение инфляции в США возобновят активные покупки американской валюты и, вероятно, быстро вернут индекс доллара в диапазон 90,25-90,50 пунктов. В этом случае рублю не избежать возвращения, как минимум, на уровень 58 против доллара, а впоследствии и дальнейшего ослабления до новых максимумов с декабря 2017 г. (текущий максимум пока остается на уровне 58,77 руб.).

Не исключен и крайне негативный сценарий, при котором давление на рубль после макростатистики из США усилится данными по дальнейшему росту запасов и добычи нефти. Пока прогнозные данные от института API (снижение запасов на 3,9 млн баррелей), скорее, свидетельствуют в пользу подобного варианта. Однако для рубля в данном случае будет крайне важным, насколько близко котировки нефти смогут продвинуться в сторону 60 долл., если вновь окажутся ниже 62 долл. за баррель.

В то же время ослабление рубля выше 58 предоставит экспортерам хорошую возможность для продажи валютной выручки в рамках предстоящего налогового периода, что усилит сопротивление для пары доллар/рубль вблизи максимумов с декабря прошлого года.