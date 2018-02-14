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Рынок алюминия остается "тихой гаванью"


Commodities / Рынки
Антон Покатович
Антон Покатович
главный аналитик Бинбанка
 
Рынок алюминия в 2017 году демонстрировал позитивную и достаточно стабильную динамику роста цен.

Мировое предложение метала продолжает рост, однако испытывает на себе влияние китайской государственной политики. Государственная политика Китая вводит существенные барьеры для входа в отрасль «кустарных» производителей, на долю которых приходится порядка 30% от китайского алюминиевого производства. За счет действия государственной политики к 2022 должно быть сокращено порядка 9 млн. т. производственных мощностей. Действия политики сокращения мощностей уже оказали влияние на китайское производство алюминия, которое замедлило свой рост в сравнении с уровнями 2013-2014 годов. По итогам 2017 года производство Китая выросло до уровня 32,3 млн т, (+1.9%) с уровней 31,6 млн. т. в 2016 году, китайская доля в мировом производстве незначительно снизилась до 53,6%.

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В условиях роста экономик с развивающимися рынками спрос на метал остается устойчивым. Такие страны, как Индия и Бразилия ускоряют темпы индустриализации своей экономики из года в год, что определяет ускорение темпов роста спроса на алюминий, который используется во всех двигателях автотранспортной отрасли. По итогам 2017 года мировое потребление метала составило 61 млн т, увеличившись на 5% в сравнении с итогами 2016 года. Учитывая тот факт, что мировое производство метала по итогам 2017 года замедлило свой рост (в сравнении с «бумом» 2015 года) из-за действия китайской госполитики и составило 60,2 млн т., можно ожидать, что рынок алюминия переходит в сбалансированное состояние. 

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О позитивной тенденции балансировки рынка говорит и динамика запасов метала. В течение 2017 года за счет устойчивого роста спроса и сдерживания предложения, мировые запасы алюминия, по нашим оценкам, снизились до уровня 6 млн т. или на 11,3% в сравнении с 2016 годом. Коммерческие запасы алюминия на Лондонской бирже также демонстрировали стабильное снижение в течение года. 

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В результате в завершении 2017 года алюминий сохранил за собой звание самого стабильного недрагоценного метала, 2018 год метал начал на позитивной ноте – среднемесячные цены января зафиксировались на уровне 2214,5$. Мы прогнозируем, что устойчивая динамика роста спроса на алюминий сохранится и в 2018 году, что определит продолжение балансировки рынка в условиях ограничения китайского производства. Ожидаем, что среднегодовая цена метала в 2018 году составит 2050$.

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