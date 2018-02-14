Инфляция в США усилила настороженность участников рынка в отношении будущей политики ФРС

Индекс ММВБ теряет сегодня 0,4%, РТС – чуть меньше (-0,1%) благодаря крепкому курсу рубля (+0,1%).

Улучшение настроений на мировых площадках в течение всего дня оказывало поддержку всем рисковым активам, в том числе и российским акциям, несмотря на сохраняющийся отрицательный тренд в нефтяных котировках (-0,6% сегодня). Однако после выхода данных по инфляции в США за январь динамика резко изменилась и индексы ушли в красную зону. Индекс потребительских цен в январе не снизился с декабрьских уровней (2,1%), как ожидали аналитики. Более того уровень инфляции в месячном сопоставлении вырос на 0,5% вместо ожидавшихся +0,3%. Это усилило насторожённость участников рынка в отношении будущей денежной политики ФРС, а именно насколько быстро будут повышаться ставки в 2018 году.

На настроения «нефтяных быков» давление оказывают опасения того, что баланс на сырьевом рынке в текущем году не восстановится. Несмотря на повышение прогнозов IEA по росту спроса на нефть (до +1,4 млн баррелей в сутки), наращивание добычи со стороны стран вне ОПЕК ожидается на уровне +1,8 млн б/с. США с начала года уже нарастили выпуск сланцевой нефти почти на 0,5 млн б/с. На этом фоне данные Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня, представляют большой интерес для инвестсообщества. Отчет API уже показал увеличение запасов на 3,9 млн баррелей, что привело к снижению цен на нефть ниже $62 за баррель Brent спот.

Несмотря на в целом «красный» рынок, бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос, выглядят неплохо, благодаря укреплению курса рубля до 57,5 руб./$ с максимальных уровней 58,4 руб./$ на прошлой неделе. Так, в лидерах роста сегодня акции X5 Retail (+1%), Мегафон (+0,8%), Обувь России (+0,7%), Сбербанк об. (+0,8%), Русагро (+1%).