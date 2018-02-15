Рубль лавирует между нефтью и статистикой

На ход торгов может повлиять выходящая статистика – индекс цен производителей и промышленное производство в США за январь (по прогнозам по этим индикаторам ожидаются 0,3% м/м и 0,4% соответственно). Опубликованные вчера цифры по экономике США показали ускорение инфляции вкупе с замедлением розничных продаж, что говорит о слабости экономики. Если сегодняшние данные подтвердят эти тренды, то тенденция на усиление доллара на мировых рынках продолжится. Ускорение инфляции укрепляет инвесторов в ожиданиях трех повышений ставки от ФРС США в этом году, по поводу темпов роста Федрезерв переживает сейчас в меньшей степени. Пара EUR/USD может опуститься ниже отметки 1,23.

Данные по промышленному производству в России за январь в 16:00 опубликует Росстат. Ожидается снижение этого показателя на 0,3%. Если так и произойдет, то это будет третий месяц снижения данного индикатора кряду. После сильного роста промышленного производства во втором и третьем кварталах 2017 такая динамика настораживает. Также сегодня будут опубликованы цифры по международным резервам России за неделю.

Вчерашний вечерний отскок нефти вверх – цена на баррель Brent доходила до $64,49 - способствовал укреплению рубля, но развить эту тенденцию «россиянину» будет не просто. Вероятный дневной диапазон торгов в четверг для пары доллар/рубль составит 56-57 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет день в границах отметок 70-71 руб. за евро.