FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Во второй половине дня нельзя исключать некоторой коррекции на рынке энергоносителей


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам в наших активах послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, после публикации данных по запасам углеводородов в США, продемонстрировала уверенное восстановлении и к 9.00 мск. достигла отметки 65 долларов за баррель. Также российских «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1% и 1,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику, подтягиваясь на 0,4%. Азиатские площадки также демонстрируют рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 1,4% и 0,5%.

На наш взгляд, сегодня на открытии торгов российский фондовый рынок поддержит общемировые тенденции. Благодаря внешнему фону, уже в первые минуты торгов индекс МосБиржи может подняться выше 2270 пунктов, тем самым сделав уверенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2300 пунктов.

Открытие Европы, скорее всего, также будет способствовать интересу к нашим акциям, что позволит рынку продолжить восходящую динамику. При этом, в середине дня возможен переход основных площадок в боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к этому станет ожидание большого блока важной макроэкономической статистики из США, который будет опубликован сегодня начиная с 16.30 мск. Так, сегодня выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, индексы цен производителей, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка и статистика по промышленному производству. Публикуемые цифры могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Благодаря росту цен на нефть и приближению налогового периода, спрос на рублевую ликвидность будет повышенным, что приведет к отступлению пары USD/RUB в район 56,6 рубля. При этом во второй половине дня нельзя исключать некоторой коррекции на рынке энергоносителей, что к концу сессии позволит доллару отыграть часть потерь. Отметим, что вчера американская валюта пробила поддержку, расположенную на отметке 57 рублей, что может сигнализировать о возобновлении полноценного снижения и возможности обновления годовых минимумов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ