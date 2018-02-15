Во второй половине дня нельзя исключать некоторой коррекции на рынке энергоносителей

Основным поводом к покупкам в наших активах послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, после публикации данных по запасам углеводородов в США, продемонстрировала уверенное восстановлении и к 9.00 мск. достигла отметки 65 долларов за баррель. Также российских «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1% и 1,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику, подтягиваясь на 0,4%. Азиатские площадки также демонстрируют рост: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 1,4% и 0,5%.

На наш взгляд, сегодня на открытии торгов российский фондовый рынок поддержит общемировые тенденции. Благодаря внешнему фону, уже в первые минуты торгов индекс МосБиржи может подняться выше 2270 пунктов, тем самым сделав уверенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2300 пунктов.

Открытие Европы, скорее всего, также будет способствовать интересу к нашим акциям, что позволит рынку продолжить восходящую динамику. При этом, в середине дня возможен переход основных площадок в боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к этому станет ожидание большого блока важной макроэкономической статистики из США, который будет опубликован сегодня начиная с 16.30 мск. Так, сегодня выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, индексы цен производителей, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка и статистика по промышленному производству. Публикуемые цифры могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Благодаря росту цен на нефть и приближению налогового периода, спрос на рублевую ликвидность будет повышенным, что приведет к отступлению пары USD/RUB в район 56,6 рубля. При этом во второй половине дня нельзя исключать некоторой коррекции на рынке энергоносителей, что к концу сессии позволит доллару отыграть часть потерь. Отметим, что вчера американская валюта пробила поддержку, расположенную на отметке 57 рублей, что может сигнализировать о возобновлении полноценного снижения и возможности обновления годовых минимумов.