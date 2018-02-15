Цены нефти выросли на новом приступе слабости доллара

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 9 февраля 2018 года, коммерческие запасы нефти в США подросли на 1,841 мб (до 422,095 с 418,359 мб неделей ранее). Это новое подрастание в народившемся тренде роста запасов. На текущий момент запасы ниже, чем в пике 2017 года 113,448 мб.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива выросли на 3,6 мб. Но суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 2,3 мб, (до 1872,4 с 1874,6 мб неделей ранее). Снижение произошло в основном за счет пропан-пропиленовых компонент. Стратегические запасы вновь символически подросли (на 0,4 мб). Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,039 мб/д. А вот суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов снизился гораздо более убедительно на 0,881мб/д (до 3,56 мб/д). Как видим, из графика показатель суммарного нетто импорта не смог перейти на траекторию роста и вновь подныривает ниже уровней 4 мб/д.

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. После скачка добычи на предыдущей неделе можно было ждать даже просто технического отката добычи вниз. Однако согласно оценкам EIA неделя принесла новый рост. Среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 9 февраля, выросли еще на 20 тб/д (до 10,271 с 10,251 мб/д неделей ранее). Таким образом, вновь подновлен абсолютный рекорд уровней добычи. Теперь он еще более уверенно превышает абсолютные максимумы ноября 1970 года.

Совсем плохих новостей для нефтяных быков не получилось. И они рассудили, что худшие времена цен нефти последних дней остались позади. (тем более, что рост запасов от EIA оказался куда скромнее, чем прогнозировали в API). Цены нефти не сразу после выхода данных, но с некоторым лагом стали подрастать.

Однако причину движения цен на сей раз нужно искать не в динамике запасов и добычи, а в вышедших данных по скачку инфляции. Всплеск инфляции привел к пересмотру оценок темпов будущего повышения ставок и дал толчок доходности облигаций. Доллар при этом отправился вниз, а номинированные в долларах цены рванули вверх. Подрастал евро, фондовые индексы, и даже золото. Не обошел стороной фронтальный рост цен и нефть.