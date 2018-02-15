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Индекс РТС начнет торги на 1,5% выше вчерашнего закрытия


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский акций рынок вчера сохранил положительную динамику, чему способствовал рост основных мировых рынков.

Индекс РТС завершил день на 1,4% в плюсе, а индекс ММВБ прибавил около 0,3%. Опубликованные данные по европейской экономике подтвердили ее хорошее состояние: промпроизводство выросло в декабре на 5,2% в годовом выражении, превзойдя ожидания на 1 п.п., а ВВП ЕС прибавил в четвертом квартале 2,7% год к году, что совпало с предварительной оценкой. Европейские рынки позитивно отреагировали эту статистику, и по итогам дня индекс Euro Stoxx 50 поднялся примерно на 0,9%.

Потребительская инфляция в США в январе оказалась выше прогнозов рынка на 0,2 п.п., достигнув 2,1% год к году, причем базовая инфляция составила 1,8% и также превысила ожидания. Средняя часовая оплата труда выросла в январе на 0,8% год к году, а показатель декабря был пересмотрен вверх. Таким образом, данные увеличивают вероятность, что ФРС поднимет ставки не три, а четыре раза в нынешнем году. Доходности UST отреагировали на это ростом выше 2,9%, американские фондовые индексы упали. Однако данные по розничным продажам в США в январе, которые также были опубликованы вчера, оказались заметно хуже ожиданий рынка, а значит, рост экономики может быть не слишком быстрым, и это несколько успокоило рынок. В результате падение индексов было кратковременным, и по итогам дня они заметно выросли: индекс S&P 500 прибавил 1,3%.

Согласно отчету Минэнерго США, за прошедшую неделю запасы нефти в стране увеличились на 1,8 млн барр., что ниже ожиданий и рынка (3,1 млн барр.), и API (3,95 млн барр.). Запасы бензина выросли на 3,6 млн барр. – это превышает оценку API на 0,8 млн барр., но почти вдвое меньше, чем предусматривал рыночный прогноз. Добыча нефти, по оценке IEA, увеличилась за неделю на 0,2%. Нефтяной рынок позитивно отреагировал на данные о запасах, и нефть вчера резко подорожала. Поддержку ей оказало также ослабление доллара к основным валютам, имевшее место вечером.

Сегодня азиатские индексы заметно растут, хотя часть рынков региона закрыта из-за празднования Нового года по лунному календарю. Фьючерс на S&P 500 уверенно торгуется в зеленой зоне, нефть продолжает дорожать. Российский рынок вчера не успел отреагировать на ее резкий рост, поэтому можно ожидать, что котировки российских акций снова двинутся вверх. Индекс РТС, как мы полагаем, начнет торги на 1,5% выше вчерашнего закрытия.

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