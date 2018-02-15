Дорогая нефть поддержала российский бюджет

По данным Министерства финансов, профицит федерального бюджета в январе 2018 г. составил 189 млрд руб., или 2,8% ВВП. Для сравнения, в январе 2017 г. бюджет был исполнен с профицитом в 36 млрд руб. (0,6% ВВП). По состоянию на 1 февраля объем Фонда национального благосостояния был равен 3,73 трлн руб. против 3,75 трлн руб. месяцем ранее. Уменьшение объема средств в фонде произошло в результате курсовой переоценки.

Ненефтегазовые доходы бюджета резко сократились

Доходы федерального бюджета в январе 2017 г. достигли 1,30 трлн руб., или 8,5% годового плана, а расходы – 1,11 трлн руб., или 6,7% от запланированной на год суммы. Рост нефтегазовых доходов за первый месяц года составил 36,3% год к году, при этом ненефтегазовые поступления в январе, наоборот, упали на 17,9% год к году. В январе расходы сократились на 9,5% относительно уровня годичной давности. Опережающими темпами росли траты на общегосударственные вопросы (плюс 98,1% год к году), национальную оборону (плюс 19,1%) и обслуживание государственного долга (плюс 25,6%). Расходы на социальную политику сократились на 41,9%, поскольку, в отличие от прошлого года, в январе нынешнего единовременная выплата пенсионерам не производилась.

Бюджет остается в хорошей форме

Профицит бюджета в начале года был достигнут благодаря резкому росту нефтегазовых доходов (в результате заметного повышения мировых цен на нефть) и сокращению расходов (прежде всего, на социальную политику). При этом ненефтегазовые доходы значительно упали из-за сокращения поступлений от внутренних акцизов (минус 70,3% год к году) и НДС (минус 5,3%). Мы полагаем, что резкое сокращение поступлений от акцизов в начале года носит разовый характер, в то же время сокращение поступлений от НДС может быть связано с замедлением темпов экономики в конце прошлого и начале текущего года. Несмотря на сокращение ненефтегазовых доходов в январе, мы не видим серьезных понижательных рисков для нашего прогноза дефицита бюджета на уровне 1,1% ВВП при средней цене Brent 57 долл./барр. в этом году. Более того, мы допускаем возможность, что среднегодовая цена на нефть может оказаться несколько выше, что приведет к улучшению баланса федерального бюджета по сравнению с нашей текущей оценкой.