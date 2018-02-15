Страховые взносы и слабость доллара на Forex поддержат рубль

Разочарование рынка в американской валюте последовало после публикации данных по инфляции и розничным продажам в США, которые не совпали с прогнозами опрошенных экспертов. Рост цен участниками рынка накануне оценивался всего в 0,3% м/м, тогда как реальное значение достигло показателя в 0,5%. Напомним, что ускорение инфляции потенциально дает ФРС «карт-бланш» на проведение более агрессивной политики повышения ставки. Данная статистика должна была стать позитивным фактором для «быков» по доллару, что и можно было наблюдать некоторое время до того момента, когда слабые данные по розничным продажам не были проанализированы рынком, что в итоге развернуло американскую валюту в сторону ослабления. Вопреки предположениям о росте на 0,2% розница сократилась на 0,3%, таким образом, продолжив замедляться второй месяц подряд.

Однако в среднесрочной перспективе мы скорей всего увидим усиление позиции доллара: ускоряющаяся инфляция уже подтолкнула вверх доходности по долговым бумагам США, рынок акций также показывает восстановление после «болтанки» начала недели, а негативные макро-данные связаны скорее с продолжительными холодами в Северной Америке. Краткосрочными же ориентирами по EURUSD послужат отметки 1.2450-1.2550.

Рубль, наряду с прочими валютами блока emerging markets, укрепляет позиции

Участники рынка восстанавливают аппетит к рисковым активам на фоне ослабления доллара США «по широкому фронту». Рублю помимо слабости доллара поддержку оказали размещавшиеся накануне ОФЗ, спрос на которые остается повышенным, а также восстановление нефтяных цен. Сегодня стартует период налоговых платежей текущего месяца, что также будет выступать в качестве фактора поддержки национальной валюты, хотя и не в столь заметной форме, учитывая комфортную ситуацию с рублевой ликвидностью на рынке. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 56.2-57.2

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки демонстрируют незначительный рост. С большей вероятностью можно утверждать, что локальное повышение спроса на рублевую ликвидность сформировалось на фоне проводимого накануне Минфином размещения ОФЗ и уплатой сегодня страховых взносов. Текущий уровень ставок на МБК и по сделкам РЕПО ~7%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется на комфортных отметках, составляя к сегодняшнему дню ~5 трлн. руб. На горизонте недели спрос на рублевую ликвидность будет поддерживать фактор налоговых выплат.