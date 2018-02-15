FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Страховые взносы и слабость доллара на Forex поддержат рубль


Рынки / Валюта
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Доллар опустился на уровень двухнедельного минимума под натиском разнонаправленной макроэкономической статистики.

Разочарование рынка в американской валюте последовало после публикации данных по инфляции и розничным продажам в США, которые не совпали с прогнозами опрошенных экспертов. Рост цен участниками рынка накануне оценивался всего в 0,3% м/м, тогда как реальное значение достигло показателя в 0,5%. Напомним, что ускорение инфляции потенциально дает ФРС «карт-бланш» на проведение более агрессивной политики повышения ставки. Данная статистика должна была стать позитивным фактором для «быков» по доллару, что и можно было наблюдать некоторое время до того момента, когда слабые данные по розничным продажам не были проанализированы рынком, что в итоге развернуло американскую валюту в сторону ослабления. Вопреки предположениям о росте на 0,2% розница сократилась на 0,3%, таким образом, продолжив замедляться второй месяц подряд.

Однако в среднесрочной перспективе мы скорей всего увидим усиление позиции доллара: ускоряющаяся инфляция уже подтолкнула вверх доходности по долговым бумагам США, рынок акций также показывает восстановление после «болтанки» начала недели, а негативные макро-данные связаны скорее с продолжительными холодами в Северной Америке. Краткосрочными же ориентирами по EURUSD послужат отметки 1.2450-1.2550.

Рубль, наряду с прочими валютами блока emerging markets, укрепляет позиции

Участники рынка восстанавливают аппетит к рисковым активам на фоне ослабления доллара США «по широкому фронту». Рублю помимо слабости доллара поддержку оказали размещавшиеся накануне ОФЗ, спрос на которые остается повышенным, а также восстановление нефтяных цен. Сегодня стартует период налоговых платежей текущего месяца, что также будет выступать в качестве фактора поддержки национальной валюты, хотя и не в столь заметной форме, учитывая комфортную ситуацию с рублевой ликвидностью на рынке. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 56.2-57.2

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки демонстрируют незначительный рост. С большей вероятностью можно утверждать, что локальное повышение спроса на рублевую ликвидность сформировалось на фоне проводимого накануне Минфином размещения ОФЗ и уплатой сегодня страховых взносов. Текущий уровень ставок на МБК и по сделкам РЕПО ~7%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется на комфортных отметках, составляя к сегодняшнему дню ~5 трлн. руб. На горизонте недели спрос на рублевую ликвидность будет поддерживать фактор налоговых выплат.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ