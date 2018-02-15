Старт налогового периода пройдет незаметно для российской валюты

Спрос на рублевую ликвидность высок на фоне предстоящих налоговых платежей, а также абсорбированию Центробанком более 3 трлн руб. из банковской системы во вторник. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.26% годовых (+8 бп), 7-дневные – под 7.32% годовых (+3 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 6.94% годовых (+1 бп).

Снижение рыночных ставок под уровень депозитной ставки ЦБ уменьшает объем рыночной ликвидности, делая для банков первого круга более целесообразным размещение рублей на депозиты в ЦБ. Сегодня стартует налоговый период февраля, объем страховых взносов в фонды мы оцениваем на уровне 560 млрд руб., а весь объем февральских платежей – 1.4 трлн руб.

Рубль заметно укрепился

Валютные торги среды завершились стремительным укреплением рубля. Большинство валют ЕМ укреплялось, однако рубль был в числе лидеров, отыгрывая слабость прошлой недели. Цены на нефть сдержанно отреагировали на данные EIA по запасам и уровню добычи в США. Курс доллара на закрытие биржи составил 56.71руб. (-92 коп.), курс евро – 70.64 руб. (-59 коп.). На международном валютном рынке доллар получил временную поддержку от инфляционной статистики, но по итогам дня рухнул вниз. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 1 пп до отметки $1.2450.

Несмотря на частичное восстановление позиций, рубль выглядит слабым, как и большинство высокодоходных валют. Нефтяной рынок обескуражен перспективой роста сланцевой добычи в США, которая может в значительной степени заместить выпадающее предложение в рамках соглашения «ОПЕК+» и свести к минимуму попытки нефтяного рынка прийти к балансу. Внятного ответа со стороны других нефтедобывающих стран пока не последовало. Внешним рынка по-прежнему присущи риски турбулентности, связанные с ростом инфляционных ожиданий в США и росту долларовых доходностей. Старт налогового периода в этих условиях пройдет незаметно для российской валюты, поскольку ожидать активизации экспортеров можно лишь на следующей неделе.