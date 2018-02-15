Прогноз размещений еврооблигаций эмитентами стран бывшего СССР на 2018 год

Компании из других бывших республик Советского Союза не так активно, но тоже старались воспользоваться сохраняющимся хорошим техническим фоном на рынке. Одно размещение корпоративных еврооблигаций - казахстанской Nostrum Oil - состоялось, одно - небольшого частного казахстанского банка Tengri Bank, вероятно, было отложено, и еще два выпуска - суверенных еврооблигаций Белоруссии и бумаг молдавского агрохолдинга Trans Oil - находятся в процессе размещения. Судя по публикациям в бизнес медиа-ресурсах (Bloomberg, Reuters, Debtwire), на 2018 год запланированы довольно разные и интересные первичные размещения эмитентов с территории бывшего СССР, преимущественно рейтинговой категории В.

Несмотря на некоторую волатильность рынка, инвесторы явно сохраняют интерес к новым размещениям высокодоходных бумаг, что создает благоприятный фон для планирования новых первичных размещений от эмитентов региона.

Среди эмитентов, рассматривающих возможность подготовки новых выпусков, можно выделить несколько кандидатов.

Суверенные эмитенты. Украина (структурный обмен коротких еврооблигаций и размещение новых бумаг на сумму до $2 млрд.), Таджикистан (размещение вслед за прошлогодним выпуском еврооблигаций с теми же целями - финансирование строительства Рогунской ГЭС) и Узбекистан (дебютный выпуск).

Банки. Казахстанский Халык Банк рассматривает возможность рефинансирования "дорогостоящего" выпуска ККБ-22 (в который встроен опцион на досрочное погашение по номиналу), грузинская BGEO Group думает о размещении еврооблигаций на уровне холдинга после разделения банковского и инвестиционного бизнеса, украинские квазисуверенные банки, возможно, попробуют осуществить структурное рефинансирование своих облигаций в обращении после размещения суверенных бумаг Украины, а белорусские квазисуверенные банки, возможно, выйдут на рынок с небольшими по объему выпусками вслед за размещением суверенных еврооблигаций Белоруссии.

Корпоративные эмитенты. ДТЭК и Метинвест не скрывают, что рассматривают возможность обмена своих облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации долга, на новые бумаги. Тенгизшевройл может вернуться на рынок еврооблигаций, чтобы профинансировать расширение проекта "Тенгиз". Белорусская калийная компания (БКК), по сообщению Debtwire, ведет переговоры с инвестиционными банками об организации дебютного выпуска.

Помимо "очевидных" кандидатов на размещение облигаций (т. е. тех, которые назвались в открытых медиа-ресурсах в контексте подготовки или изучения целесообразности размещения еврооблигаций) можно предположить, что некоторые эмитенты решат воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка, чтобы оптимизировать свою структуру долга. К этой категории можно отнести правительство Азербайджана, Южный газовый коридор, ГНКАР и НК КазМунайГаз, говорится в обзоре стратега Sberbank Investment Research Алексея Булгакова.