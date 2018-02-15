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Добыча жидких углеводородов "Лукойла" в 2018 г снизится на 1% против 5% по итогам 2017 г


Рынки
Силуэт
Александр Сидоров
аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Добыча углеводородов Лукойла в 2017 г. выросла на 2.4% до 2 234 тыс. баррелей в сутки. Рост был полностью обеспечен добычей газа.

Добыча жидких углеводородов снизилась на 5% до 87.4 млн тонн, при этом на сокращение преимущественно повлиял иракский проект Западная Курна-2, тогда как без его учета снижение составило бы 1.5% из-за соглашения ОПЕК+. Мы считаем новость нейтральной для компании, так как данные не сильно отличаются от показателей за 9 месяцев 2017 г. по динамике, а указанные негативные факторы давно известны.

Мы ожидаем, что в текущем году операционные показатели будут по-прежнему находиться под давлением соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+, однако степень снижения добычи группы будет ниже ввиду того, что фактор компенсационной нефти по Западной Курне-2, практически себя отыграл.

Поддержку показателям окажет рост добычи на новых проектах компании, которые будут компенсировать снижение добычи на основных активах в Западной Сибири.

В результате мы ожидаем, что добыча жидких углеводородов  Лукойла в 2018 г. снизится на 1% против 5% по итогам 2017 г. 


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