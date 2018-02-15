Идет четвертый день очередной эйфории

Как мы видим, от паники до эйфории всего один шаг, причём повод инвесторы могут “высосать просто из пальца”. За последние пять торговых дней все биржевые индексы в США отыграли уже 60% последней коррекции, величина которой была почти 11-12%. На данный момент, до исторических максимумов американским индексам осталось всего 5%.

Вышедшие вчера важные данные по инфляции в США опять перевернули всё с ног на голову и большинство инвесторов так и не поняли финальную реакцию. По факту выхода сильных данных фьючерсы на американские индексы рухнули почти на 2%, но потом началось настоящее ралли, вплоть до закрытия торгов. А сегодня фьючерсы на американские индексы растут ещё на 1%. С одной стороны, рост инфляции это большой негатив для фондовых рынков, так как ФРС США будет вынуждена дальше повышать ставку и деньги станут ещё дороже. Ещё больший негатив высокая инфляция несёт для рынка долга США, где продажи усилились ещё больше, но кто-то крупный вчера решил разыграть другую сторону медали, но явно временно. Раз инфляция начала расти, значит надо покупать любые активы, чтобы защитить от неё деньги. Вот и увидели мы безудержный спрос на всё что можно. Цены вчера взлетели и на акции, и на промышленные металлы, и на драгоценные металлы, и даже на нефть. Всё что могло стать убежищем от инфляции, всё пользовалось спросом. Да, здоровая логика в этом конечно есть, но история говорит нам, что это миф, и дальнейший разгон инфляции всё равно обрушит все рисковые активы. Поэтому верить в дальнейшее ралли на рынках сильно не стоит.

Всё самое интересное продолжает происходить на долговом рынке США. Доходность 10-летних казначейских облигаций бьёт 6-летние рекорды и вплотную приближается к отметке в 3%, а это и есть тот самый уровень боли. Если доходность пробьёт эту отметку, то новая паника и распродажа пронесётся по всему миру и мы повтор прошлой недели.

В азиатском регионе сегодня было всё спокойно. Японский фондовый рынок сумел прибавить более 1%, даже не смотря на крепкий курс национальной валюты. А вот биржи в Китае уши на длинные каникулы, там сегодня Новый Год по лунному календарю. Биржевые индексы в Европе сегодня показывают уверенный рост, в пределах 1%, впрочем, как и российский индекс московской биржи. Второй, валютный российский индекс РТС сегодня в первой половине дня показал рост ещё на 1.6% и достиг важного уровня сопротивления на отметке 1275 пунктов, откуда очень напрашивается коррекция.

Среди отдельных российских историй сегодня вновь выделятся Сбербанк. Его акции взлетали ещё на 2% до отметки 268 рублей. Второй день подряд лучше рынка выглядят акции Распадской, сегодня рост ещё на 3% до отметки 109 рублей. Газпром и ГМК сегодня показывает нейтральную динамику, а вот акции Лукойла и Роснефти показывают рост, в пределах 1%.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно и нам намекает на дальнейший рост, но его потенциал явно не большой. Сейчас докупать акции уже поздно, лучше начинать фиксировать прибыль по текущим позициям.

Сырье и валюты

На рынке сырья вчера случилось настоящее ралли, а вот сегодня там нейтральная динамика. Поскольку китайские инвесторы ушли на каникулы, теперь все сильные движения там будут проходить в американскую основную сессию. Цены на никель вчера взлетели на 5%, а медь за последние 5 дней восстановила позиции на 10%. Не исключено, что сегодня, или завтра, увидим коррекцию. Драгоценные металлы вчера тоже подросли на 1.5%, но абсолютно нейтральная динамика. Цена тройской унции золота сегодня консолидируется вблизи отметки 1350$.

Цены на нефть накануне взлетели на 3% и сегодня утром была попытка роста ещё на 1%. Ближе ко второй половине дня рост сменился лёгким снижением, и есть шанс, что закрытие сегодня будет на отрицательной территории. Вышедшие вчера данные по запасам и добычи нефти в США были крайне негативными, но рынок решил их не замечать. Добыча в США увеличилась ещё на 20 тысяч баррелей до нового исторического максимума. Пока весь фундаментал говорит нам за дальнейшее снижение нефтяных котировок, ещё на 10 и боле процентов. Не забывайте, что сейчас, от эйфории до паники всего один шаг.

На глобальном валютном рынке продолжают подрастать все валюты развивающихся стран. Сам индекс доллара (DXY) пока торгуется ниже отметки 89 и сегодня теряет ещё 0.2%. Ключевая валютная пара евро-доллар торгуется сегодня нейтрально, вблизи отметки 1.248. Российский рубль в паре с долларом утром показывал укрепление ещё на 0.6% до отметки 56.5, но постепенно начал сдавать позиции. В ближайшие несколько дней мы опять ждём уход доллара в диапазон 57-58 рублей.

Прогноз

Никаких важных данных и выступлений на сегодня не запланировано, поэтому день будет более спокойным. Но в отношении американского рынка и закрытия российского, стоит закладываться на небольшую фиксацию. С открытия американские биржевые индексы могут показать рост почти на 0.8%, но закрываться они могут на отрицательной территории. Всё-таки, пятый день подряд тяжело закрывать на максимуме, слишком много уже желающих зафиксировать прибыль.