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Рубль снова готов атаковать


Рынки / Валюта
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Вчера утром курс пары доллар/рубль опускался ниже значения 56,5 руб. за «американца» – это двухнедельный минимум.

А пара евро/рубль дошла до отметки 70,5 руб. за единицу европейской валюты – это недельный минимум. Спросу на российскую валюту способствовало несколько факторов: отскок вверх нефтяных котировок, общая слабость доллара, сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ и ожидания повышения кредитного рейтинга России 23 февраля агентством Standard & Poor’s.

На наш взгляд, рубль вчера не полностью реализовал свой потенциал роста. И если тому будет способствовать внешний фон, он сделает это сегодня. В первой половине дня торговая активность будет пониженной, поскольку биржи материкового Китая и Южной Кореи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. 

Во второй половине дня в центре внимания окажется выходящая статистика из США: в 16:30 мск будет опубликована информация о количестве новостроек и выданных разрешений на строительство, а в 18:00 мск мир увидит данные по индексу потребительского доверия от Университета Мичигана. Наконец, в 21:00 мск выйдут данные от компании Baker Hughes по количеству активных буровых за неделю. На прошлой неделе этот показатель показал рост на 26 единиц до 791 шт. На наш взгляд, это был «статистический выброс», и в этот раз рост будет скромнее. Это охладит пыл нефтяных «медведей» и окажет поддержку чёрному золоту и, соответственно, рублю.

Пара доллар/рубль проведет торги пятницы в диапазоне 56-56,5 руб. за «американца», а пара евро/рубль будет двигаться в границах отметок 70-71 руб. за евро.

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