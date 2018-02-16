Открытие рынка ожидается с гэпом вверх к 2275 пунктам по индексу Мосбиржи

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки в $64,7 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонтируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вверх в район 2275 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить подъем.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг вросли при оборотах торгов на уровне среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+0,29%) прибавили в цене 85% бумаг, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций компаний из сектора «Материалы» Rio Tinto (+2,5%), Glencore (+1,5%). Французский индекс CAC (+1,11%) вырос на фоне взлета акций Airbus (+10,3%) и Schneider Electric (+3,4%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+0,06%) тоже прибавил благодаря акциям Henkel (+1,5%) и Commerzbank (+1,3%).

Фондовый рынок США в четверг показал рост пятую торговую сессию подряд. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+1,23%) оказали прибавившие в цене акции Goldman Sachs (+1,9%), Boeing (+3,3%) и Apple (+3,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1,58%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+1,21%) тоже прибавил при оборотах торгов на 13% ниже среднемесячных. При этом ростом в нем выделился индекс сектора (+2,1%) компаний предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, в котором поднялись котировки 100% акций.

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,33% при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а повышением в его составе отметились 56% акций. При этом наибольшее положительное воздействие на индекс МосБиржи оказало повышение котировок обыкновенных акций Сбербанка (+1%), Лукойла (+0,6%) и Новатэка (+1,6%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение в цене акций Газпрома (-1,3%), Роснефти (-0,5%) и ВТБ (-0,7%)..

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских событий стоит выделить намеченную встречу президента России Владимира Путина с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, а также продолжающий свою работу Российский инвестиционный форум.