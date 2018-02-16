Вновь есть поводы для покупок в российских активах

Ситуация практически не отличается от того, что мы видели днем ранее. Вновь рынок энергоносителей восстанавливается, в результате чего нефть марки Brent вернулась в район 64,6 доллара за баррель, что существенно выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 продемонстрировали уверенный рост, поднявшись на 1,2%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. На торгах в Азии, в отсутствии торгов в Китае, где сегодня отмечают новый год, основным ориентиром для наших игроков станет динамика японского индекса Nikkei225, подтягивающегося на 1,2%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного открытия торгов на нашем рынке, а индекс МосБиржи уже в начале дня вновь попытается закрепиться выше 2275 пунктов, тем самым сделав еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2300 пунктов. При этом в дальнейшем на фоне подъема Европейских площадок в начале торгов, наш рынок может продолжить поступательное движение вверх и выйти на новые локальные максимумы. Испортить же настроение нашим игрокам может динамика на рынке энергоносителей, где днем ранее наблюдалась высокая волатильность. Если ситуация не изменится, это будет добавлять нервозности нашим инвесторам и способствовать фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, что приведет к компенсации части роста. Во второй половине дня внимание игроков вновь переключится на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по рынку жилья, индексы экспортных и импортных цен, а также индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Также инвесторам не стоит забывать про продолжающийся сезон отчетности американских компаний. В частности, сегодня перед открытием заокеанских площадок отчитается Coca-Cola.

На валютной секции Московской биржи рубль продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и поддержка со стороны налогового периода позволят российской валюте улучшить свои позиции. Так, в паре USD/RUB мы ожидаем отступления в район 56,3 рубля, что приблизит ее к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Отметим, что пробой этого значения будет говорить о возможности обновления долларом годовых минимумов. При этом динамика рынка энергоносителей, также, как и на фондовом рынке, будет вносить корректировки в динамику рубля. В случае же отсутствия высокой волатильности в котировках «черного золота» и выхода нефти марки Brent выше 65 долларов, уже сегодня американская валюта может протестировать отметку 56 рублей.