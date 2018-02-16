Индекс S&P готовится к полету в космос

Опорное сопротивление оказывает линия коррекции через максимумы 26 января и 1 февраля около 2750.

Совмещение 14-периодичного индикатора ATR выше 32 с осциллятором относительной силы RSI около 46 с 13-периодичным средним цены непосредственно над графиком (ныне около 2700) оказывали промежуточное сопротивление, которое в феврале 2016-го и в сентябре 2015-го и 2011-го отложило рост на полмесяца. Прорыв этого уровня – по итогам этой недели или двух следующих – дело решённое, и он очень важен!

Возможность уверенного закрытия выше этого сопротивления в течение двух недель – отличный повод приобрести ценные бумаги США именно сейчас. Неделя стала лучшей для фондовых индексов Америки с декабря 2016-го.

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Теперь тот же график вблизи.

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Фондовый рынок США в четверг вырос на +1,2% в день (S&P 500 до 2731,2, Dow 30 до 25200,37) после данных по производственным ценам на фоне уменьшения взаимосвязи между долларом и доходностью краткосрочных трежерис.

Пара евро/доллар росла до 1,2546, и золото росло до $1358, при увеличении доходности 10-летних трежерис до 2,91%. Нефть Брент дорожала до $64,7 перед данными по буровым. IPO Dropbox ожидается в 2018 году.

На горячие бумаги, удивившие вчера и способные вырасти на +14%-+17% по итогам года, приходится значительная часть высоколиквидных и устойчивых инструментов индекса S&P. Некоторые из них, которые попали в поле зрения накануне, хотя отнюдь не всегда мы готовы их купить и рекомендовать клиентам, включают в себя Coca-Cola, Cisco, AMAT, Marriott, а также, может быть, Tripadvisor.

Газировщик Coca-Cola (Nyse: KO, уже по $45,3, хотя ещё 9 февраля по $42,3) отчитывается 16 февраля перед началом торгов. Рост вызван расширением денежного потока, благодаря которому компания повысила дивиденды на +5,4% для тех, кто будет её акционерами по состоянию на 15 марта 2018 года.

Бумага Cisco Systems (Nasdaq: CSCO, по $44,15) в самом начале торгов росла аккурат на 7% после отчёта о том, что финансовый результат на 7% превысил консенсус-прогноз, умножилась выручка, и с продажи оборудования, и с программного обеспечения, совокупные продажи увеличились с уровней годичной давности впервые за 2 года, обратный выкуп акций расширился на 12% их рыночной стоимости. Почти половина выручки Cisco – от софта, и она не единовременная. Как только клиент начал покупать то или иное ПО, он продолжает это делать в следующие отчётные периоды.

Производитель полупроводников Applied Materials (Nasdaq: AMAT, по $53,91) на 10% превысил консенсус по прибыли, превзошёл ожидания по продажам, дал сильный прогноз на текущий квартал, удвоил квартальный дивиденд, сообщил об обратном выкупе на 11% капитализации.

Tripadvisor (Nasdaq: TRIP, по $42,4) – это сервис для путешествий. Вы летаете в отпуск? Скорее всего, Вы слышали о таком. Бумага выросла на 4% на улучшении прогноза на 2018-й год.

Отельер Marriott (Nasdaq: MAR, по $141,9) немножко снизился, хотя сообщил о прибыли на 12% выше прогноза, выручке, которая побила ожидания, расширении бронирования.

В сфере макроэкономики, вышли важные данные по производственным ценам. Рост их общего индекса ускорился до 2,7% с 2,6% в год, а рост базового ИЦП достиг максимума за больше чем год, +2,5%. Секторально, выросли подынденксы услуг госпиталей, одежды, обуви, ритейла аксессуаров, товаров для красоты, здоровья и зрения, услуг в сфере недвижимости, дальнобойных грузоперевозок, тогда как маржинальность химии, беспроводной связи, авиаперевозок припала.

Советник г-на Трампа Гари Кон заявил, что Белый дом не опасается перегрева экономики. В самом деле, накануне найдено ещё лекарство от ускорения инфляции – повысить часть налогов обратно. Президент США хочет на 25% повысить федеральный акциз на бензин для того, чтобы оплатить план по развитию инфраструктуры. Мера соберёт $394 млрд за 10 лет.

Число первичных заявок на пособие по безработице на 3% повысилось с 45-летнего минимума. Индекс деловой активности в регионе ФРБ Нью-Йорка (Empire State) в феврале понизился до 13,1 против предыдущих 17,7. Аналогичный показатель ФРБ Филадельфии вырос до 25,8 с 22,2 за январь.

Промпроизводство в Америке январе упало на 0,1% в месяц из-за спада на 1,4 в стройматериалах и на 1% в добывающей промышленности, при росте на 0,9% в бизнес-оборудовании, но выросло на 3,7% в год благодаря росту на 4,8% в бизнес-оборудовании, на 2,8% в потребтоварах и на 4,7% в сырье и материалах.

По отдельным отраслям, есть целый ряд заметных показателей, за которые можно зацепиться. В частности, на 10,8% в год выросло производство коммунальных услуг и на 8,8% в добывающем секторе. Рост производства стройматериалов замедлился до 0,9% в год. Выпуск мебели упал на 4,8% в год, одежды на 8,8% в год, бумажной продукции на 3,9% в год, текстильных материалов на 1,9% в год, добыча газа возросла на 20,1% в год, производство химикатов выросло на 2,6% в год, производство электроники для дома увеличилось на 6,1% в год, машин и оборудования на 8,0% в год, деревообработка на 2,4% в год.

Рост фондового рынка при замедлении промышленного производства указывает на его устойчивость к неожиданным переменам, к изменчивости в экономике США.