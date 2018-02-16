Темпы роста промышленности РФ снизятся до более умеренных значений

Ситуация в добывающем секторе ожидаемо улучшилась в связи с постепенным возвращением погоды к климатической норме после аномально теплого декабря. Поскольку курс рубля в январе все еще оставался избыточно высоким, резкое увеличение производства в обрабатывающей промышленности оказалось довольно неожиданным.

Мы полагаем, что рост обрабатывающих производств мог быть связан с увеличением запасов готовой продукции, обусловленным улучшением настроений бизнеса в конце прошлого года. Кроме того, значительный рост расходов на общегосударственные вопросы (плюс 98,1% год к году) и национальную оборону (плюс 19,1%) в начале года говорит о том, что обрабатывающий сектор мог получить поддержку за счет увеличения государственного заказа.

Поскольку рывок в обрабатывающей промышленности, по нашему мнению, вызван разовыми факторами, а относительно сильный рубль все еще остается серьезным препятствием к росту, несмотря на продолжающееся смягчение политики ЦБ РФ, в краткосрочной перспективе темпы роста промышленности должны замедлиться до более умеренных значений.

Тем не менее мы подтверждаем наш прогноз роста промпроизводства на 2018 г., равный 2,1%.