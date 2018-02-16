ВТБ покупает акции "Магнита" у Галицкого: цена сделки на 4% ниже рынка

Сумма сделки составила около 138 млрд рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на церемонии подписания сделки. Ее закрытие потребует согласования Федеральной антимонопольной службы, отмечает ВТБ.

Цена сделки на 4% ниже рынка и это дает высокую вероятность того, что котировки компании будут находиться под давлением. Мы считаем, что продажа акций может быть связана с тем, что стратегия развития сети основного акционера и других владельцев акций разошлись. В целом, пока компания, с учетом смены основного акционера не обозначит стратегию своего дальнейшего развития, перспективы роста акций Магнита остаются неопределенными.