Рост промышленности РФ в январе можно назвать громом среди ясного неба

Цифра оказалась намного лучше консенсуса -0.5% и нашего прогноза -1%. Мы ожидали возобновления роста промышленности в течение 1К18, но не думали, что оно случится уже в январе, когда сдерживающими факторами оставались эффект высокой базы, теплая погода и эффекты от сделки ОПЕК+.

Позитивно то, что основным драйвером стали обрабатывающие сектора (+4.7%) после снижения в ноябре-декабре на фоне умеренного роста добывающих производств (1.1%).

Полагаем, что уверенно говорить об устойчивом улучшении динамики еще рано, учитывая сезонные особенности января, но данные оказались настолько лучше ожиданий, что игнорировать этот позитив также нельзя. В целом, данные согласуются с нашим конструктивным взглядом на рост экономики в 2018 году.