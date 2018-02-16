Котировки нефти уже сполна отыграли фактор слабого доллара

Напомним, что ниже указанной отметки пара доллар/рубль в последний раз оказывалась в начале февраля. С точки зрения позиций американской валюты на внешних рынках текущая ситуация более чем подходящая для повторения уровня в 56 руб.: индекс доллара уже находится ниже, чем в начале февраля, и торгуется вблизи минимумов декабря 2014 г. В то же время нельзя забывать, что в первых числах февраля, когда пара доллар/рубль опускалась ниже 56 руб., стоимость нефти марки Brent находилась вблизи 70 долл. за баррель.

На внешних рынках американская валюта ослаблялась почти всю неделю, поэтому котировки нефти уже похоже сполна отыграли данный фактор и для их дальнейшего роста требуются новые стимулы. Ближайшим событием, способным подстегнуть котировки, могла бы стать традиционная публикация количества буровых установок в США (в пятницу вечером). Рост буровых установок в США наблюдался три последние недели подряд, поэтому смена тренда в данном направлении вкупе с меньшим, чем ожидалось, ростом запасов сырой нефти на текущей неделе могла бы придать новый стимул ценам на нефть. При этом фактор меньшего увеличения запасов сможет отчасти нивелировать негативный эффект для котировок в случае продолжения тренда восстановления буровой активности.

На внутреннем рынке в четверг стартовал очередной налоговый период, однако отток рублевой ликвидности на первые платежи оказался незначительным (остатки на корсчетах сократились на 84 млрд руб.). Основная нагрузка ляжет на банки в последнюю неделю февраля, когда совокупный отток ликвидности на платежи может превысить 800 млрд руб. Однако мы отмечаем, что при текущем избытке рублевой ликвидности в банковской системе фактор налогового периода станет заметен лишь в случае ослабления рубля: при более выгодном курсе экспортеры увеличат активность по продаже валютной выручки, что может сократить потери нацвалюты.