Основной идеей на рынке Forex остается продажа «американца», причем выходящая статистика всякий раз трактуется именно против доллара. Напомним, что данные по инфляции в США, которые выходили накануне, не смогли впечатлить рынок, хотя и отразили повышение цен и, как следствие, вероятность более активного повышения ставки ФРС. Также остается без внимания рост доходностей «трежэрис». На текущий момент рынки сконцентрировались на т.н. двойном дефиците США – бюджетный дефицит и дефицит счета текущий операций усиливают давление на доллар. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.246-1.259.

Рубль сохраняет шансы продолжить укрепление в ближайшей перспективе. Слабость доллара на глобальных площадках подпитывает очередную волну роста интереса к высокодоходным активам. Налоговый период и нефтяные цены дополнительно поддерживают эти настроения. На предстоящей неделе мы можем наблюдать усиление роста спроса на рублевые активы в преддверии решений S&P и Fitch по рейтингам (23/02) и приближении пика налоговых выплат. USDRUB краткосрочно 56.2-57.2.

Денежный рынок

Спрос на рублевую ликвидность остается умеренно повышенным на фоне стартовавшего налогового периода. Краткосрочные рублевые ставки накануне и сегодня подрастают. Текущие сделки на МКБ и РЕПО проходят в районе 7-7.3%. Совокупный объем ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ составляет к сегодняшнему дню ~4.7 трлн. руб. На горизонте предстоящей недели спрос на рублевую ликвидность продолжит поддерживать фактор налогового периода, ставки сохранят вышеобозначенные уровни. Среднесрочные ставки (MosPrime 1-6m) стабильны в районе отметок 7.4%.