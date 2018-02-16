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Спрос на рублевую ликвидность остается умеренно повышенным


Рынки / Валюта
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Доллару США пока не удается нащупать твердой почвы под ногами.

Основной идеей на рынке Forex остается продажа «американца», причем выходящая статистика всякий раз трактуется именно против доллара. Напомним, что данные по инфляции в США, которые выходили накануне, не смогли впечатлить рынок, хотя и отразили повышение цен и, как следствие, вероятность более активного повышения ставки ФРС. Также остается без внимания рост доходностей «трежэрис». На текущий момент рынки сконцентрировались на т.н. двойном дефиците США – бюджетный дефицит и дефицит счета текущий операций усиливают давление на доллар. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.246-1.259.

Рубль сохраняет шансы продолжить укрепление в ближайшей перспективе. Слабость доллара на глобальных площадках подпитывает очередную волну роста интереса к высокодоходным активам. Налоговый период и нефтяные цены дополнительно поддерживают эти настроения. На предстоящей неделе мы можем наблюдать усиление роста спроса на рублевые активы в преддверии решений S&P и Fitch по рейтингам (23/02) и приближении пика налоговых выплат. USDRUB краткосрочно 56.2-57.2.

Денежный рынок

Спрос на рублевую ликвидность остается умеренно повышенным на фоне стартовавшего налогового периода. Краткосрочные рублевые ставки накануне и сегодня подрастают. Текущие сделки на МКБ и РЕПО проходят в районе 7-7.3%. Совокупный объем ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ составляет к сегодняшнему дню ~4.7 трлн. руб. На горизонте предстоящей недели спрос на рублевую ликвидность продолжит поддерживать фактор налогового периода, ставки сохранят вышеобозначенные уровни. Среднесрочные ставки (MosPrime 1-6m) стабильны в районе отметок 7.4%.

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