Будет ли фиксация прибыли в пятницу?

Американские биржевые индексы за последние пять торговых дней показали безоткатный рост, который в истории бывает крайне редко. Вчера американские индексы показали рост в пределах 1.2%, а в понедельник в США выходной. Будут ли сегодня инвесторы за океаном фиксировать прибыль, пока не понятно, но фактор пятницы, да после такой шикарной недели, сработать может. В связи с этим, и российским инвесторам лучше зафиксировать часть длинных позиций.

На европейских площадках сегодня тоже наблюдаются позитивные настроения. Практически все биржевые индексы там дружно прибавляют по 0.6%. Российский рублёвый индекс Московской Биржи первую половину дня завершил ростом на 0.4%, а валютный РТС поднялся на 0.6%, до 1270 пунктов.

В корпоративном российском секторе главная новость дня – покупка банком ВТБ компании Магнит. Как стало известно, глава компании Магнит продал группе ВТБ долю в 29%, оставив себе 3% и покинул компанию. Поскольку сделка по продаже была проведена с дисконтом к вчерашней рыночной цене, сегодня акции с открытия всё отыграли и упали почти на 5%. Вторая интрига сегодня связана с акциями компании ГМК, которые рухнули почти на 5.5%. Там опять разгорается конфликт интересов между основными акционерами, и чем всё кончится на этот раз пока не понятно. Акции Русала тоже отреагировали на конфликт и потеряли почти 4.5%. Зато радует сегодня нефтегазовый сектор. Акции Газпрома и Роснефти растут на 1%, Лукойла прибавляют почти 2%.

На рынке сырья сегодня динамика почти нейтральная, лишь никель снижаются в пределах 1%. Все сырьевые активы сейчас очень сильно реагируют на динамику американского доллара. Пока он снижается, это поддерживает цены на металлы и нефть, если он развернётся, то и сырьевые активы начнут падать. Цена тройской унции золота сегодня консолидируется вблизи 1356$, рост на скромные 0.2%. Котировки нефти также торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть марки Брент продолжает консолидироваться на уровне 64.5 доллара за баррель.

На глобальном валютном рынке американский доллар начал предпринимать робкие попытки отскока. Индекс доллара (DXY) растёт на 0.3%. Ключевая валютная пара евро/доллар теряет 0.4%, торгуясь на уровне 1.246. Российский рубль в паре с долларом показывает нейтральную динамику и консолидируется в районе 56.5.

С открытия торгов в США биржевые индексы могут показать рост до 0.4%, но фактор пятницы, скорее всего, приведёт к фиксации и коррекции за океаном. Российские биржевые индексы также могут сегодняшний день закрыть на отрицательной территории. Техническая картина по индексу Московской Биржи сейчас выглядит нейтрально, хотя закрытие дня на отрицательной территории создаст предпосылки для коррекции уже в понедельник. Пока стоит следить за техническим уровнем поддержки на отметке 2255 пунктов. Если он не устоит, это будет негативный сигнал.