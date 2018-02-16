Семнадцать главных новостных мгновений праздничной недели февраля

Но это не означает, что трудовые будни отменяются. В частности, особое внимание стоит обратить на четверг, 22 февраля, а также на пятницу, 23 февраля. Почему – расскажем далее.

Понедельник

В понедельник, 19 февраля, наиболее интересная статистика придет рано утром из Японии. Будут опубликованы данные по торговому балансу, экспорту и импорту за январь. Рынок ожидает отрицательного сальдо торгового баланса в январе, роста экспорта японских товаров на 10,3% в годовом исчислении и роста импорта на 8,3% в годовом исчислении. Если результаты окажутся лучше ожиданий или совпадут с ожиданиями, то курс японской иены имеет шанс на продолжение роста по отношению к доллару и иным мировым резервным валютам. Вероятный коридор значений для пары USD/JPY составляет 105-108 иен за «американца».

Днем в понедельник в Брюсселе пройдет встреча министров финансов стран Евросоюза, на этой встрече могут обсуждаться перспективы приема в ЕС шести балканских стран, не входящих сегодня в Евросоюз. Полагаем, что перспективы вступления в ЕС у этих стран весьма туманные.

Иных важных событий в понедельник не ожидается. В США будет отмечаться День президента, который празднуется ежегодно каждый третий понедельник февраля; это выходной день, и биржи работать не будут. В Канаде тоже выходной день в связи с национальным праздником – Днём семьи. А в Китае с 16 по 21 февраля отмечается праздник весны (так китайцы называют Новый год), и поэтому китайские биржи уже не работают и будут в начале следующей недели на праздничных каникулах.

Вторник

Во вторник, 20 февраля, утром выйдет порция статистики по Швейцарии. В частности, выйдут данные по промышленному производству за IV квартал 2017 года и данные по торговому балансу за январь 2018 года. Вероятный коридор значений для пары USD/CHF составляет 0,9-0,93 швейцарских франка за доллар США.

Во вторник днем выйдет статистика по розничным продажам в Великобритании за январь. Если данные не разойдутся с прогнозом в худшую сторону, то продолжится тенденция к росту обменного курса фунта стерлингов. Вероятный коридор по паре британский фунт/доллар США может составить $1,39-$1,415 за «британца».

Также днем во вторник в Европе выйдет индекс ZEW за первую половину февраля, публикуемый Центром европейских исследований и отражающий ожидания инвесторов относительно экономической активности в еврозоне. В настоящее время значение индекса составляет 31,8 пунктов. Если за две недели февраля индекс снизился, это может способствовать краткосрочному ослаблению евро по отношению к мировым резервным валютам. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составляет $1,24-$1,26 за евро.

Среда

Утром в среду, 21 февраля, будет опубликован важный опережающий индикатор – индекс деловой активности PMI Markit для производственного сектора, сектора услуг еврозоны, а также сводный индекс Markit для еврозоны за первую половину февраля. Рынок ожидает небольшого снижения этих индексов до 58,5, 57,7 и 58,3 пунктов, соответственно. Если данные совпадут с ожиданиями, можно ждать негативного влияния этой статистики на пару EUR/USD.

В первой половине дня среды выйдет статистика по рынку труда в Великобритании, в том числе – уровень безработицы за декабрь и динамика средней заработной платы за IV квартал. Сильная статистика по рынку труда позволит фунту стерлингов вырасти, а доллару – показать почем фунт лиха. Однако вечером в США тоже будет опубликована группа индексов PMI Markit, и если опубликованные данные окажутся лучше прогнозов, то доллар так просто не уступит позиции ни евро, ни «британцу».

Днем в Великобритании состоится слушание отчета Банка Англии по инфляции, и риторика руководства британского регулятора представляет большое значение для обменного курса фунта стерлинга. Любая информация относительно сроков повышения процентной ставки в Соединенном Королевстве может способствовать росту обменного курса фунта стерлингов к доллару и евро.

Поздно вечером по Москве в США будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, прошедшего 31 января, с итогами голосования по процентной ставке. Чем больше, судя по опубликованному протоколу, голосов членов комитета было подано за повышение процентной ставки, тем выше вероятность, что на следующем заседании ФРС повысит ставку (значит, тем выше вероятность, что доллар опять возобновит рост по отношению к евро и иным мировым резервным валютам).

Четверг

Самым важным днем будущей недели для трейдеров валютного, а также нефтяного рынков, станет четверг, 22 февраля, слишком расслабиться перед праздниками не удастся. В 12.30 по московскому времени выйдет статистика по ВВП Великобритании за IV квартал 2017 года. Мы ожидаем, что рост британского ВВП за IV квартал в годовом исчислении составит 1,5%. Чем выше окажутся темпы роста ВВП Соединенного Королевства, тем больше вероятность укрепления британского фунта стерлингов к доллару США.

Вечером в США выйдут еженедельные данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице (напомним, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособия составило 230 тыс., повторных – 1,94 млн). Данные не оказывают существенного влияния на курс доллара США, но позволяют делать выводы о динамике рынка труда.

В Канаде вечером выйдут данные по розничным продажам за декабрь, чем выше окажется рост розничных продаж, тем сильнее будет позитивное влияние на канадский доллар. Вероятный коридор значений пары USD/CAD составляет 1,24–1,255 канадских долларов за «американца».

В 18.30 по московскому времени в США выйдет статистика Минэнерго США по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Обычно американское министерство энергетики публикует такие данные еженедельно по средам, но на будущей неделе трейдерам нефтяного рынка придется набраться терпения до четверга. Напомним, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 1,84 млн баррелей. Если рост запасов продолжится, это станет существенным негативом для рынка нефти. Мы ожидаем, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $63-$65 за баррель.

Пятница

В пятницу, 23 февраля, Россия отмечает День защитника отечества. В этот день мало кого из россиян будет волновать статистика из стран Запада и Востока, так как мужчины будут праздновать, а женщины – поздравлять мужчин. Тем не менее, отдельные настоящие энтузиасты форекса будут работать, и именно их внимание мы обращаем на выходящую в этот день статистику по индексу потребительских цен за январь сразу в нескольких странах. Утром выйдут данные по Японии, днем – по еврозоне, вечером – по Канаде. Во всех этих трех странах разные уровни инфляции, но их объединяет одно – нежелание вновь сорваться в дефляционный штопор. Чем выше окажется инфляция в январе в каждой из трех стран, тем сильнее национальные валюты этих стран укрепятся к доллару. Напомним, что в декабре в годовом исчислении индекс потребительских цен в Японии составил 1%, в еврозоне – 1,3%, в Канаде – 1,9%.

Также обращаем внимание тружеников форекса на то, что 23 февраля в Брюсселе пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. На нем будут обсуждаться, в частности, вопросы функционирования единого европейского рынка после Brexit. Несмотря на Brexit, Великобритания не намерена выходить из системы единого рынка, в связи с чем, наверняка, лидеры стран континентальной Европы на саммите поднимут вопрос о протекционизме. Поступающие с саммита новости могут вызвать довольно существенные колебания в парах EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD.

И специально для трейдеров нефтяного рынка напоминаем, что 23 февраля в 21.00 по московскому времени в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве ежегодных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше будет эта величина, тем более негативный сигнал придет на рынок нефти. Напомним, что на этой неделе количество активных нефтедобывающих платформ выросло на 26 единиц, что привело к снижению цены нефти, а повторится ли такой рекорд на будущей неделе – время покажет.

Будущая неделя порадует болельщиков спорта новыми мировыми рекордами, так как в корейском Пхёнчхане будут продолжаться XXIII зимние Олимпийские игры, а их торжественное закрытие состоится в воскресенье, 25 февраля. Как видим, на следующей неделе удастся и хорошо поторговать, и получить новые интересные впечатления.