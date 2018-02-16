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Мнения аналитиков

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"Магнит" и "Норникель" обеспечивают 0,65% падения индекса Мосбиржи


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В пятницу, 16 февраля, российский фондовый рынок торгуется в «красной зоне», несмотря на дорожающую нефть и в целом позитивные настроения на мировых площадках.

Индекс ММВБ дешевеет на 0,4%, РТС – на 0,2%.

Определяют отрицательную динамику отечественного рынка две бумаги: Магнит (-6,7%) и НорНикель (-7,5%). Совокупно они обеспечивают падение ММВБ на 0,65%. Однако небольшой рост акций Лукойла (+1,8%) несколько его сглаживает, прибавляя 0,3% к общему результату индекса.

Акции Магнита дешевеют на новостях о продаже основателем компании Сергеем Галицким 29,1% компании Банку ВТБ, что стало абсолютной неожиданностью для инвесторов. Помимо того, что миноритарные акционеры не получат от ВТБ оферту по выкупу, поскольку объем сделки не превышает требуемого объема (30% компании), сама идея ухода Галицкого из компании, которую он построил сам, многих напугала. Немаловажной составляющей инвестиционного кейса Магнита была именно фигура Сергея, наличие его «у руля» компании подогревало надежду у участников рынка, что ритейлер сможет вернуть лидирующие позиции, и удерживало многих инвесторов от продажи акций, несмотря на ухудшающиеся результаты.  

Котировки НорНикеля теряют в цене еще больше. Инвесторов не на шутку напугала новость о том, что «Интеррос» Владимира Потанина сделала предложение «Crispian» Романа Абрамовича выкупить его долю 6,3% в НорНикеле. Однако Crispian предложила выкупить пакет и «РусАлу» Олега Дерипаски. А последний обратился в Лондонский суд с иском против потенциальной сделки между Интеррос и Crispian. Происходящее сразу напомнило о прошлых корпоративных конфликтах владельцев НорНикеля, от которых страдали не только мажоритарии, но и миноритарии.  

Лукойл, как и прочие нефтедобычвающие компании, подрастают сегодня на фоне незначительного отскока в нефтяных котировках (+0,2% по Brent спот), обусловленного главным образом ослаблением курса доллара.

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