Восстановительному движению цен, главным образом, способствовало ослабление американской валюты. Также поддержку котировкам оказали заявления глав Минэнерго РФ и Саудовской Аравии, которые в очередной раз попытались убедить инвесторов в том, что действие сделки ОПЕК+ сбалансирует рынок нефти и, по словам представителя саудитов, возможно, приведет к возникновению «небольшого» дефицита к концу года. Однако вернуть прошлый оптимизм в настроения трейдеров теперь, на фоне ускоренного роста производства нефти в США, не так просто.

Мы полагаем, что на следующей неделе нефтяные цены могут вновь вернуться к снижению за счет выхода новых данных от Минэнерго США, которые, вероятно, продемонстрируют как очередной недельный прирост нефтедобычи, так и рост запасов сырой нефти. Пятничная статистика буровой активности также может подготовить почву для коррекции на следующей неделе.

В результате ожидаем, что котировки Brent на неделе будут находиться в диапазоне 62-64$.