Большую часть дня рубль напрочь игнорировал укрепление доллара на внешних площадках

При этом рубль напрочь игнорировал укрепление доллара к основным валютам на внешних рынках, начавшееся во второй половине дня. Ближе к вечеру рост американской валюты поддержала хорошая статистика из США по строительству новых домов. Индекс доллара обновил двухдневный максимум, однако рубль данное событие проигнорировал и даже наоборот, попытался вновь преодолеть (после неудачных утренних попыток) отметку в 56,30 руб.

На рынке межбанковского кредитования после старта очередного налогового периода ставки МБК немного подросли в пятницу. Основная нагрузка ляжет на банки в последнюю неделю февраля, когда совокупный отток ликвидности на платежи в бюджет может превысить 800 млрд руб. Однако мы отмечаем, что при текущем избытке рублевой ликвидности в банковской системе фактор налогового периода станет заметен лишь в случае ослабления рубля: при более выгодном курсе экспортеры увеличат активность по продаже валютной выручки, что может сократить потери нацвалюты.

Котировки нефти большую часть дня двигались достаточно сдержанно, не оказывая существенного влияния на динамику рубля. Ближайшим событием, способным подстегнуть стоимость сырья, могла бы стать традиционная публикация количества буровых установок в США (в пятницу вечером). Рост буровых установок в США наблюдался три последние недели подряд, поэтому смена тренда в данном направлении вкупе с меньшим, чем ожидалось, ростом запасов сырой нефти на текущей неделе могла бы придать новый стимул ценам на нефть. При этом фактор меньшего увеличения запасов сможет отчасти нивелировать негативный эффект для котировок в случае продолжения тренда восстановления буровой активности.