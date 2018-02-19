FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Выходные в Китае и США негативно сказываются на рыночной активности


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В пятницу спрос на рынке акций в целом сохранялся, но изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер.

В плюсе закрылись Татнефть (TATN, +1.6%), Мегафон (MFON, +1.5%), Сбербанк (SBER, +0.9%). Тем временем слабее рынка выглядели бумаги Норникеля (GMKN, -8.3%) на фоне обострения конфликта между ключевыми акционерами – как сообщается, холдинг Интеррос сделал предложение о выкупе доли в Норникеле, которой владеет принадлежащая Р. Абрамовичу компания Crispian, однако предложение вызвало негативную реакцию со стороны РусАла и будет оспорено в Лондонском суде (в настоящее время рассмотрение дела отложено до марта). В заметном минусе закрылся и Магнит (MGNT, -7.8%) после сообщений о продаже доли в компании (29%) ее основателем С. Галицким группе ВТБ.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 5.6%, ДЭК (DVEC) – на 5.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 4.2%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, сегодня торги в США не проводятся по случаю Дня президентов. Европейские индексы закрылись в плюсе, наблюдается повышение и по большинству азиатских индексов.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации  по российским фондовым индексам. Выходные в Китае (Лунный новый год) и США (День президентов) негативно сказываются на активности на рынках в целом. Кроме того, может потребоваться некоторое время на возврат волатильности по западным фондовым индексам к значениям, комфортным для устойчивого спроса на акции как класс активов. На валютном рынке в начале торгов возможно замедление снижения по паре доллар-рубль на фоне сокращения активности нерезидентов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ