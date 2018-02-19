Выходные в Китае и США негативно сказываются на рыночной активности

В плюсе закрылись Татнефть (TATN, +1.6%), Мегафон (MFON, +1.5%), Сбербанк (SBER, +0.9%). Тем временем слабее рынка выглядели бумаги Норникеля (GMKN, -8.3%) на фоне обострения конфликта между ключевыми акционерами – как сообщается, холдинг Интеррос сделал предложение о выкупе доли в Норникеле, которой владеет принадлежащая Р. Абрамовичу компания Crispian, однако предложение вызвало негативную реакцию со стороны РусАла и будет оспорено в Лондонском суде (в настоящее время рассмотрение дела отложено до марта). В заметном минусе закрылся и Магнит (MGNT, -7.8%) после сообщений о продаже доли в компании (29%) ее основателем С. Галицким группе ВТБ.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 5.6%, ДЭК (DVEC) – на 5.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 4.2%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, сегодня торги в США не проводятся по случаю Дня президентов. Европейские индексы закрылись в плюсе, наблюдается повышение и по большинству азиатских индексов.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по российским фондовым индексам. Выходные в Китае (Лунный новый год) и США (День президентов) негативно сказываются на активности на рынках в целом. Кроме того, может потребоваться некоторое время на возврат волатильности по западным фондовым индексам к значениям, комфортным для устойчивого спроса на акции как класс активов. На валютном рынке в начале торгов возможно замедление снижения по паре доллар-рубль на фоне сокращения активности нерезидентов.