Рубль настроен отыграть еще часть позиций у доллара

Китай продолжает празднование Нового года по лунному календарю, американские биржи NYSE и NASDAQ закрыты в связи с Днем президентов. Фьючерсы на нефть и индексы на CME будут торговаться лишь до 21:00 мск.

Важной статистики сегодня не будет – выделим разве что публикацию Росстатом розничных продаж и уровня безработицы в России за январь (прогноз на данный момент составляет 3% м/м и 5,2% соответственно), а также индекса цен производителей. Коррективы в ход торгов могут внести новости с заседания Еврогруппы.

У рубля есть возможность отыграть ещё часть позиций у доллара и евро. Этому способствует продолжающееся восстановление нефтяных котировок. Опубликованные в пятницу данные по количеству активных нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes показали умеренный рост на 7 штук, до 798 единиц. Это существенно меньше, чем неделю назад, тогда количество нефтяных буровых установок выросло на 26 единиц. Стоимость барреля Brent поднялась уже к $65,3. Целью текущего отскока является уровень $66,5.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 56-57 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет понедельник в границах 69,5-70,5 руб. за евро.