Динамика акций "Магнита" и "Норникеля" может продолжить оказывать негативное влияние на наш рынок

Основным поводом к покупкам в наших активах послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост буровой активности в США, смогла подняться до 65,4 доллара за баррель. Отметим, что по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в Штатах выросло на 7 штук и достигло нового локального максимума на уровне 798 штук, что является негативным фактором для рынка и говорит в пользу возможного дальнейшего роста добычи нефти за океаном.

Также поддержку нашим акциям окажет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили в пределах 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют порядка 0,4%. На торгах в Азии преобладают позитивные настроения. И если в Китае продолжают отмечать начало нового года по лунному календарю, то в Японии, на фоне хороших данных по экспорту и торговому балансу Nikkei225 растет на 1,8%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания покупок в наших акциях в начале торгов понедельника. Это позволит индексу МорБиржи уже в первые минуты отыграть пятничные потери и вернуться в район 2260 – 2270 пунктов. При этом динамика акций Магнита и Норильского никеля может продолжить оказывать негативное влияние на наш рынок, однако нельзя исключать и коррекционного отскока в данных бумагах – игроки могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.

В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где мы ожидаем роста основных индексов в начале дня, что позволит нашим «быкам» сохранить инициативу в своих руках. Отметим, что в середине торгов возможно коррекционное снижение на рынке энергоносителей, что приведет к компенсации части утреннего роста. Во второй половине торгов мы ожидаем снижения активности игроков, волатильности и объемов торгов. При этом основные мировые площадки перейдут в консолидацию у достигнутых уровней. Поводом для подобной динамики станет отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День президента.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, спросу на рублевую ликвидность будут способствовать рост цен на нефть и приближение налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах уже в начале торгов американская валюта может отступить в район 56,3 рубля. В результате «медведи» сделают еще один шаг к локальной поддержке, расположенной на отметке 56 рублей. Вероятность достижения этого уровня и его пробоя, учитывая внешние факторы и повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, сейчас выглядит достаточно высокой. Отметим, что отступление доллара под это значение существенно повысит шансы на обновление им годовых минимумов.