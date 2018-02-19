FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Динамика акций "Магнита" и "Норникеля" может продолжить оказывать негативное влияние на наш рынок


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам в наших активах послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост буровой активности в США, смогла подняться до 65,4 доллара за баррель. Отметим, что по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в Штатах выросло на 7 штук и достигло нового локального максимума на уровне 798 штук, что является негативным фактором для рынка и говорит в пользу возможного дальнейшего роста добычи нефти за океаном.

Также поддержку нашим акциям окажет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили в пределах 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют порядка 0,4%. На торгах в Азии преобладают позитивные настроения. И если в Китае продолжают отмечать начало нового года по лунному календарю, то в Японии, на фоне хороших данных по экспорту и торговому балансу Nikkei225 растет на 1,8%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания покупок в наших акциях в начале торгов понедельника. Это позволит индексу МорБиржи уже в первые минуты отыграть пятничные потери и вернуться в район 2260 – 2270 пунктов. При этом динамика акций Магнита и Норильского никеля может продолжить оказывать негативное влияние на наш рынок, однако нельзя исключать и коррекционного отскока в данных бумагах – игроки могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.

В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где мы ожидаем роста основных индексов в начале дня, что позволит нашим «быкам» сохранить инициативу в своих руках. Отметим, что в середине торгов возможно коррекционное снижение на рынке энергоносителей, что приведет к компенсации части утреннего роста. Во второй половине торгов мы ожидаем снижения активности игроков, волатильности и объемов торгов. При этом основные мировые площадки перейдут в консолидацию у достигнутых уровней. Поводом для подобной динамики станет отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День президента.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, спросу на рублевую ликвидность будут способствовать рост цен на нефть и приближение налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах уже в начале торгов американская валюта может отступить в район 56,3 рубля. В результате «медведи» сделают еще один шаг к локальной поддержке, расположенной на отметке 56 рублей. Вероятность достижения этого уровня и его пробоя, учитывая внешние факторы и повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, сейчас выглядит достаточно высокой. Отметим, что отступление доллара под это значение существенно повысит шансы на обновление им годовых минимумов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ