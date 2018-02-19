Однако к полуночи по Москве весь рост был потерян. Возможно, что так трейдеры отреагировали на сообщение о предъявлении 13 гражданам РФ и трем российским компаниям обвинений по статье «мошенничество» и «сговор против США». В том числе их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в Штатах. Однако более вероятно, что данное сообщение стало лишь поводом для продаж после недельного безоткатного роста. В результате, в пятницу ведущие фондовые индексы закрылись около нуля.

А вот российский индекс Мосбиржи в пятницу вниз утащили «Магнит» и «Норникель», рухнувшие примерно на 8%. Если про покупку акций «Магнита» теперь лучше забыть, то такая сильная просадка ГМК делает его бумаги привлекательными. Несмотря на борьбу акционеров, компания не уменьшила производство и вряд ли снизит размер дивидендов. Поэтому акции ГМК надо аккуратно «подбирать».

Внешний фон сегодня с утра зовет к покупкам: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%, прибавляет примерно полпроцента нефть, предпринимая очередную попытку закрепиться выше 65 доллара за баррель. Около 2% растет Япония, не тянет рынки вниз своей слабой динамикой Китай по причине закрытия китайских торгов из-за празднования нового года. Мы ожидаем открытия рынка в «зеленой» зоне, в районе 0,3%. В дальнейшем, как и ранее, отечественные акции будут следовать за динамикой западных индикаторов.

Но с покупками стоит проявлять осторожность: велика вероятность, что в ближайшие дни на американском рынке акций пройдет небольшая коррекция.

Нефть взяла курс в район 67 доллара за баррель, но движение будет трудным и сопровождаться откатами. Первоочередная задача, стоящая перед нефтяными «быками», - это закрепиться выше отметки 65 долларов за баррель. На прошлой неделе этого сделать не удалось. В пятницу трейдеры умеренно позитивно восприняли новость о снижении темпов роста буровых скважин в США. До оглашения данных по запасам нефти в Штатах важных для рынка новостей не ожидается и цены на нефть будут следовать за курсом доллара к мировым валютам.

По итогам пятницы рубль вырос менее чем на 10 копеек, растеряв более существенный рост из-за падения американских рынков во второй половине торгов. В целом же российская валюта взяла курс в район 53 руб за доллар, но такое укрепление будет натыкаться на противодействие монетарных властей. Сегодня, после слабой пятничной динамики, рубль вполне может прибавить 50 и более копеек, отыгрывая рост цен на нефть и динамику доллара к мировым валютам.