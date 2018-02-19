23 февраля рейтинговые агентства могут повысить рейтинг РФ

По итогам дня индекс РТС вырос менее чем на 1%, а индекс ММВБ потерял около 0,5%. Лидером падения стал Норильский никель, акции которого подешевели более чем на 8% из-за очередного конфликта между основными акционерами. Также серьезно пострадал Магнит (минус 7,8%) после сообщения о продаже Сергеем Галицким, основателем и основным акционером компании, большей части своего пакета. Однако в целом прошедшая неделя оказалась для рынка удачной, индекс РТС поднялся за период на 6,5%, а индекс ММВБ – на 2,7%. Наступившая рабочая неделя как в России, так и в Америке будет короткой.

В пятницу Россия отмечает День защитника Отечества, а сегодня в США День президента и биржи будут закрыты, так что неделя начнется без ориентиров, задаваемых основным мировым рынком. В пятницу, когда торгов в Москве не будет по случаю праздника, станет известно об итогах пересмотра суверенных рейтингов РФ агентствами Fitch и S&P. Мы ожидаем, что S&P повысит рейтинг до инвестиционного уровня «BBB-». Не исключено, что и Fitch повысит рейтинг на одну ступень. Дело в том, что прогноз повышения рейтинга (outlook) S&P подняло почти год назад, а Fitch – прошлой осенью. В любом случае, даже если рейтинг повысит только S&P, то у РФ будет два рейтинга инвестиционного уровня, что позволит новым инвесторам покупать российские активы.

Европейские рынки в пятницу выросли, индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,1%. Американский рынок завершил торговую сессию небольшим ростом по индексу S&P 500 и снижением индекса Nasdaq на 0,2%, но результаты всей недели хорошие: индекс S&P 500 повысился на 4,3%, Nasdaq – на 5,3%. В среду 21 февраля будут опубликованы протоколы первого в этом году и последнего под председательством Джанет Йеллен заседания ФРС. Хотя учетная ставка по итогам заседания не изменилась, регулятор выразил уверенность в том, что инфляция будет ускоряться, поэтому четыре повышения ставки за год уже не выглядят невероятным сценарием. Соответственно, от протоколов инвесторы ждут прояснения позиций членов ФРС относительно дальнейшей политики регулятора.

Те из рынков Азии, что сегодня открыты, уверенно растут. Нефть дорожает. Мы полагаем, что подрастет сегодня и российский рынок. Индекс РТС может прибавить утром около 0,3%.