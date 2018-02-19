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В ближайшие дни экспортеры поддержат рубль


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В конце минувшей недели ценовая волатильность на валютных рынках большинства развивающихся стран почти сошла на нет.

Рубль в пятницу торговался в узком диапазоне 56,2–56,4, а закрылся практически без изменений на отметке 56,42 относительно доллара (-0,04%). Локальный спрос на иностранную валюту уравновешивался притоком иностранных инвестиций на рынок российского суверенного долга. Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ сократился до 4,3 млрд долл. Цена нефти Brent поднялась на 0,8% (до 64,84 долл./барр.) на сообщениях о том, что участники соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти готовятся подписать документ о долгосрочном сотрудничестве. Тем временем в США добыча нефти продолжает расти: за неделю количество буровых установок в стране увеличилось на 7 единиц.

Нынешняя неделя будет короткой, поскольку в понедельник рынки в США закрыты в связи с празднованием Дня президента, а в пятницу – выходной в России в связи с Днем защитника отечества.

Макроэкономической статистики на этой неделе будет немного: в первую очередь стоит отметить публикации индексов PMI Японии, еврозоны и США, которые, как ожидают участники рынка, подтвердят сохранение высокого уровня экономической активности. Также на этой неделе будет опубликован протокол последнего (январского) заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Инвесторов в первую очередь интересуют признаки ужесточения риторики Федрезерва и опасений регулятора по поводу роста инфляции.

Для российских компаний 26 февраля наступает срок уплаты ключевых налогов (НДС и НДПИ). В связи с этим экспортеры, которые в последнее время в основном оставались в стороне, в ближайшие дни, вероятно, начнут активно продавать валюту, что должно оказать поддержку рублю.


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