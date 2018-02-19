Дерипаска уходит с поста президента "Русала" и En+: выбранный момент выглядит странно

По имеющейся информации, он останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет Максим Соков (гендиректор En+ на настоящий момент), а должность президента РУСАЛа займет Владислав Соловьев (гендиректор РУСАЛа на настоящий момент).

Что является причиной решения основного акционера отойти от управления компаниями - успешное размещение En+, предстоящие изменения в корпоративной структуре (напоминаем, что ходят слухи, что En+ хочет увеличить свою долю в РУСАЛе), санкционный список США или ни одна из этих причин - неясно. Выбранный момент выглядит несколько странно, совпадая с возобновлением конфликта акционеров в Норникеле. Тем не менее мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ, поскольку гендиректоры обеих компаний будут повышены до поста президента, т.е. топ-менеджмент, по сути, останется прежним.



