Российские суверенные евробонды подорожали при поддержке снижающейся доходности UST10

Доходность UST10 продолжила снижаться, что стало ключевым фактором поддержки для российских бумаг, цены на нефть оставались стабильными вблизи 64,5 долл./барр. На дальнем участке кривой бумаги подорожали наиболее заметно – на 0,7–1,1 п.п., доходности при этом упали на 5–7 б.п., аналогичный результат они показали и по итогам недели (плюс 0,4–1 п.п.). Среднесрочные выпуски прибавили лишь 0,1–0,2 п.п. от номинала, потеряв в доходности по 2–3 б.п., недельная динамика оказалась нейтральной. Евробонды других развивающихся рынков продемонстрировали более значительный рост. Пятилетний CDS-спред РФ в пятницу сузился на 2 б.п. до 111 б.п., а за неделю – на 8 б.п.

В эту пятницу (23 февраля) свои решения по суверенному рейтингу РФ опубликуют международные агентства S&P и Fitch. Сейчас рейтинги от этих агентств находятся на уровне соответственно «ВВ-» и «ВВВ», оба с позитивным прогнозом. На наш взгляд, вероятность повышения суверенного рейтинга РФ на этой неделе весьма высока, особенно агентством S&P. В результате Россия вновь получила бы второй рейтинг инвесткатегории, а российские суверенные евробонды вернулись бы в некоторые индексы облигаций. На этом фоне спреды российских бумаг могут заметно сократиться.

В корпоративном сегменте динамика была слабопозитивной

Продажи в корпоративном сегменте приостановились, и евробонды смогли немного подорожать. По результатам недели все же было зафиксировано сильное падение котировок по всем секторам, доходности при этом выросли на 10–20 б.п. Так, длинные бумаги Газпрома в пятницу подорожали на 0,2–0,8 п.п. Выпуск ROSNRM’22 (YTM 4,3%) прибавил 0,2 п.п., а остальные бумаги – 0,1 п.п. от номинала. Еврооблигации госбанков в пятницу торговались нейтрально, аналогичная динамика была и в бумагах частных банков. Лишь «вечный» суборд Тинькофф Банка AKBHC’perp (YTC 7,9%) подешевел на 0,2 п.п. В металлургическом секторе отмечался рост котировок в пределах 0,1 п.п., выпуски EVRAZ’23 (YTM 5%) и POGLN’22 (YTM 8,5%) прибавили по 0,2 п.п. от номинала. Евробонды VEON, показавшие худший результат среди корпоративных бумаг на прошлой неделе, в пятницу прибавили в цене по 0,1–0,4 п.п. Отдельно отметим выпуск VIP’23 (купон 7,25%, YTM 5,2%), за неделю он вырос в доходности на 32 б.п. и, как мы уже отмечали, на наш взгляд, является наиболее перепроданным и привлекательным как на кривой эмитента, так и в целом среди корпоративных бумаг, поэтому мы рекомендуем наращивать позиции в выпуске.

Сегодня внешний фон нейтральный: цены на нефть понемногу растут, американские гособлигации сегодня не торгуются в связи с выходным днем в США, поэтому торговая активность в российских бумагах будет крайне низкой. Азиатские рынки сейчас растут, как и котировки фьючерсов на американские индексы.