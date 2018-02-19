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Активность банков на депозитном аукционе и по доразмещению КОБР снизится


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Банк России предложит банкам КОБР на сумму чуть менее 250 млрд руб.

В отличие от предыдущих нескольких недель, завтра состоится лишь один аукцион по доразмещению, поскольку сейчас не полностью размещен только один выпуск этих облигаций. Именно он и будет предложен на завтрашнем аукционе. Срок погашения этого выпуска – 16 мая. Следует отметить, что аукцион пройдет утром, к этому моменту параметры депозитного аукциона ЦБ еще не будут объявлены, так что даже если регулятор выставит низкий лимит, на спросе на аукционе по доразмещению КОБР это не скажется. Мы же со своей стороны ожидаем, что активность банков как на аукционе по доразмещению КОБР, так и на депозитном аукционе снизится, сейчас объем ликвидности на корсчетах довольно низок, банкам необходимо его нарастить уже в ближайшее время.

Уровень корсчетов банков в ЦБ немного вырос, но остается низким

Сегодня утром корсчета лишь совсем немного превысили 1,6 трлн руб., это примерно на 400 млрд руб. ниже, чем необходимо для выполнения нормативов обязательных резервов. Пока мы не видим, чтобы этот спрос приводил к повышению ставок на межбанковском рынке или к увеличению задолженности банков перед ЦБ и Казначейством, первой реакцией со стороны банков должно стать снижение предложения на депозитных аукционах.

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