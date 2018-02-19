Рубль сегодня продолжит торговаться в диапазоне 56,2-56,5 за доллар

Потоки оставались сбалансированными. Сегодняшний день рубль начинает в условиях стабильных цен на нефть выше US$65/брл, однако доллар глобально с пятницы показывает заметный рост, частично нивелируя падение прошлой недели. Сегодня в США выходной (President’s Day), что может заметно понизить активность инвесторов на всех рынках, включая и рублевый. В таких условиях определяющее влияние будут оказывать локальные потоки. Учитывая, что основные налоговые платежи ожидаются в следующий понедельник, у экспортеров еще есть время для планирования своих продаж в течение недели. Поэтому сегодня не исключаем сохранения торгового диапазона 56.20-56.50/USD.

Денежный рынок

Ставки денежного в пятницу сохранились близко к отметкам четверга 7.00-7.25%. На рынке овернайт свопов основной объем сделок проходил в диапазоне 6.50-6.90%, хотя к концу дня в условиях снижения спроса на рубль ставки опустились к 5.80-6.20% (средняя 6.69%). В текущих условиях каких-либо серьезных изменений на рынке не ждем, хотя сегодня отсутствие сделок по долларам могут иметь некоторые последствия для рынка депо. На рынке FX свопов небольшое снижение ставок овернайт обеспечило умеренное снижение коротких ставок в пределах 4-7 б.п. на фоне сохранения относительно неизменных ставок в более длинных контрактах (1М – 6.42%, 3М – 6.16%, 6М – 6.12%, 12М – 5.99%). На кривой XCCY на 1-5 лет ставки немного повысились на 1-6 б.п. (5.94-6.09%) при разносторонних колебаниях на кривой IRS в пределах от 1 до 3 б.п. (7.00-7.23%).

Долговой рынок

Рынок ОФЗ завершил пятничные торги снижение доходностей на 3-4 б.п. в средних и длинных выпусках. Основная активность наблюдалась со стороны крупнейших локальных инвесторов, которые предпочитали покупать бумаги. Нерезидентские потоки также были сконцентрированы на стороне покупки. Сегодня из-за выходного в США активность последних, вероятно, будет невысокой, поэтому основными игроками останутся локальные инвесторы. С их стороны ожидаем увидеть сохранения умеренного интереса на покупку, особенно в условиях относительно стабильной ситуации на рынке нефти и консолидации курса рубля.