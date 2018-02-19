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Лидерами пятницы оказались евробонды "Газпрома" и РЖД


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
В ходе минувших торгов на рынке корпоративного рублевого долга наблюдалась уверенная восходящая динамика.

Средний рост котировок составил 35 б.п. Торговые обороты оказались вдвое ниже средних за неделю и составили 6,2 млрд руб. Четверть сделок пришлась на короткие облигации с дюрацией до года, прибавившие в среднем по 75-80 б.п.

Отрасли банков и транспорта оказались лидерами торгов и прибавили в среднем по 0,7% и 0,6% соответственно. В финансовом секторе лидером дня оказался выпуск ВостЭксБ-2 (+8,1%), а в транспортном сегменте – Автодор1P1 (+0,7%). Розничный сегмент находился под давлением, и соответствующие облигации подешевели в среднем на 0,6%. Аутсайдером в данной сфере оказался заем БелугаБП1 (-1,3%).

На рынке рублевого госдолга наблюдался рост котировок, который достиг 25-30 б.п. Торговые обороты оказались на треть выше среднедневных значений за неделю и составили 39 млрд руб. Лидерами пятницы оказались серии 26212, 26218 и 26221, котировки которых выросли на 0,4%.

Выпуски внешнего корпоративного долга демонстрировали умеренный рост котировок. Лидерами пятницы оказались евробонды Газпрома и РЖД.

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