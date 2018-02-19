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Прогноз результатов НЛМК по МСФО за IV кв: EBITDA вырастет на 10% к/к


Рынки
Силуэты
Аналитики Альфа-банка
 
НЛМК (NLMK:LI, РЦ $27/ГДР, ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 4К17 по МСФО.

Согласно нашему прогнозу, показатели будут сильными – EBITDA составит $717 млн (+10% к/к); выручка вырастет до $2 633 млн (+3% к/к).

На СДП в 4К17 могут оказать давление выросшие объемы капиталовложений и увеличение оборотного капитала. Согласно прогнозу компании, капиталовложения в прошлом году должны были составить $550 млн, однако за 9М17 израсходовано всего $326 млн.

Мы ожидаем, что капиталовложения за 4К17 составят примерно $220 млн. Увеличение оборотного капитала в 4К17 вызвано повышением цен на сталь, ростом экспортной выручки в зимний период и сильным курсом рубля. По нашей оценке, СДП в 4К17 составит $267 млн.

Мы считаем, что компания может продолжить направлять на дивиденды 100% СДП, хотя, учитывая сильную финансовую позицию, обусловленную сезонными факторами, НЛМК может направить на дивиденды более 100% СДП. Предстоящие дивиденды прогнозируются на уровне $0,4-0,6/ГДР, что соответствует дивидендной доходности 1,5-2,3% за квартал.

Мы  по-прежнему выделяем бумаги НЛМК как топ-акцию в российском сталелитейном секторе.

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