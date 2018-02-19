Российский нефтегазовый сектор: похождения рентабельности

В свою очередь для инвесторов единственным фактором, на основе которого можно было бы принимать решения о покупке акций того или иного производителя, остались дивиденды. Ключевым индикатором того, насколько большое внимание руководство компаний уделяет интересам акционеров, стали усилия по получению налоговых льгот. Между тем с недавних пор с новой силой начал развиваться сегмент нефтехимии, который долгое время оставался без внимания, но теперь может стать важным фактором роста дивидендов и, соответственно, стоимости компаний.

С точки зрения краткосрочной перспективы наиболее привлекательными мы считаем акции компаний, традиционно выплачивающих хорошие дивиденды (LKOD, GAZP, SNGSp), а также бумаги с низким бета-коэффициентом (TRNFp). Мы повысили рекомендацию по акциям Газпрома до Покупать (прогнозная цена через 12 мес. – 2,90 долл.), а по акциям Татнефти – до Держать (9,60 долл.). Рекомендация в отношении акций Сургутнефтегаза понижена до Продавать (прогнозная цена 0,44 долл.) ввиду того, что среди представителей сектора данная компания платит самые низкие дивиденды.

Нефтехимия внезапно стала самым рентабельным направлением российской нефтяной промышленности

В течение многих десятилетий нефтехимический сегмент оставался «в тени» из-за длительности инвестиционных циклов, неустойчивой конъюнктуры рынка, а также наличия альтернативных возможностей. Однако с недавних пор этот сегмент оказался в центре внимания в свете нынешних трендов, включающих рост рентабельности на европейских рынках, более выгодные условия транспортировки и стимулирующие условия госрегулирования. Для владельцев мощностей нефтехимия стала серьезным источником дополнительных доходов и поводом инвестировать средства в увеличение стоимости на волне очередного расширения отрасли.

Новые повороты в истории с реформой налогообложения нефтяного сектора

В настоящее время стремительно растет объем разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, к которым применяются налоговые льготы. В связи с этим ключевое значение приобретают наличие у компаний соответствующих ресурсов и способность руководства предпринять необходимые усилия, чтобы не отстать от тренда. В долгосрочной перспективе на первый план выйдет сравнительно новая для отрасли тема замещения таможенных пошлин более высоким НДПИ и отрицательным акцизом. Кроме того, развитие может получить давно обсуждаемый вопрос возврата к налогообложению прибыли (по западному образцу) вместо нынешнего налогообложения выручки. По нашим оценкам, к 2020 г. на долю налоговых льгот будет приходиться одна четверть генерируемой сектором EBITDA и три четверти свободного денежного потока. Поскольку сэкономленные на налогах средства напрямую направляются в прибыль компаний и, соответственно, в дивиденды, игнорировать данный вопрос инвесторы просто не могут себе позволить.

Нашими фаворитами остаются игроки, платящие дивиденды

Придерживаясь осторожного взгляда на перспективу глобальных нефтяных цен, мы также сдержанно относимся к инвестированию в акции российских нефтегазовых компаний, учитывая их высокую зависимость от тренда. Более привлекательными мы считаем компании, которые стабильно платят своим акционерам высокие дивиденды (Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз), а также акции компаний с низким бета-коэффициентом (привилегированные акции Транснефти). Риски с точки зрения наших рекомендаций включают изменения цен на нефть (в ту или иную сторону), особенно в сочетании с укреплением или ослаблением рубля, а также негативные изменения в налоговом режиме.