Укрепление рубля до 56 за доллар возможно лишь в случае возвращение нефти к $70

Ключевым событием предстоящей недели на внешних рынках можно считать публикацию протокола FOMC (в среду вечером) с последнего заседания ФРС от 31 января. Напомним, что после заседания доллар больше недели уверенно восстанавливал позиции. Индекс доллара укреплялся на максимуме до 90,57 пунктов (в настоящий момент — 89,22 пункта), что стало его двухнедельным максимумом. В предстоящую среду участники рынка также будут с нетерпением ожидать сигналов в пользу ускорения процесса нормализации процентной политики ФРС, что позволило бы индексу американской валюты вернуться, как минимум, на уровень 90+ пунктов.

Однако даже если участники рынка и получат такие сигналы, покупки доллара могут встретить сопротивление со стороны европейской валюты. На предстоящей неделе рынок получит блок макростатистики из Германии и еврозоны (в том числе индексы ZEW, PMI и IFO), а также публикацию протока с последнего заседания ЕЦБ. Напомним, что после заседания от 25 января глава ЕЦБ выразил уверенность в ускорении инфляции вместе с ростом экономики в еврозоне, поэтому сильные макроданные могли бы придать импульс паре евро/доллар для возврата на уровень 1,25.

Мы отмечаем, что в пятницу рубль напрочь игнорировал укрепление доллара к основным валютам на внешних рынках, начавшееся со второй половины дня. Ближе к вечеру рост американской валюты поддержала хорошая статистика из США по строительству новых домов, после чего индекс доллара обновил двухдневный максимум, однако рубль данное событие проигнорировал и даже наоборот, попытался вновь преодолеть (после неудачных утренних попыток) отметку в 56,30 руб.

В понедельник в первые часы после открытия рубль продолжал дежурить вблизи данной отметки, несмотря на то что индекс доллара демонстрировал укрепление к основным валютам. Более того, по состоянию на 11:00 МСК рубль оставался единственным из валют развивающихся рынков, торговавшихся в плюсе к американской валюте. С учетом предстоящих налоговых платежей и сопротивления, которое доллар может встретить со стороны евро, мы ожидаем, что на российском рынке американская валюта, в свою очередь, будет встречать ощутимое сопротивление в диапазоне 56,5-57,0 руб.

В то же время укрепление рубля до 56,0 и дальше возможно лишь в случае возвращение цены на нефть в район 70 долл. за баррель, тогда как рассчитывать на дальнейшее ослабление доллара на внешних площадках не приходится: американская валюта по сути и так не может выбраться с минимумов декабря 2014 г.