После принятия Единой биометрической системы кредиты подешевеют на 1-2%

В него вошли все лидеры рынка, что, на мой взгляд, вполне логично. Особенно в первое время внедрения данной системы ее наличие станет важным конкурентным преимуществом.

При этом в сфере инвестиций и банков в ближайшие годы основным фактором как раз станет внедрение удаленной идентификации клиентов, которая позволит банкам открывать счета клиентов в онлайн-режиме. Удаленная идентификация усилит конкуренцию на рынке банковских и инвестиционных услуг. Ведь до последнего времени в некоторых регионах выбор банков был достаточно ограничен, поскольку для открытия счета необходимо было посетить офис. То есть клиент мог выбрать только тот банк, у которого в его регионе есть представительство.

Теперь выбор банков и их услуг расширится, что приведет к росту конкуренции и усилит борьбу за клиента. Это, в частности, может выразиться в повышении ставок по депозитам и снижении ставок по кредитам. В некоторых регионах кредиты могут подешеветь на 1–2%, а ставки по вкладам повысятся на 0,5%.

Также это может привести к снижению расходов банков на открытие отделений: теперь не будет необходимости физически присутствовать в регионе, чтобы привлекать клиентов. Этот фактор способен позитивно сказаться на финансовых показателях кредитных организаций.

Участие ведущих банков, которые начинают нарабатывать практику в вопросе удаленной идентификации, позволит выявить все недочеты системы, а самим банкам к 1 июля, когда удаленная идентификация начнет действовать, быть полностью готовыми к подключению клиентов с использованием биометрической идентификации.