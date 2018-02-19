Шансы на возвращение России второго инвестрейтинга в иностранной валюте довольно высокие

Вероятность повышения суверенного рейтинга РФ весьма велика. На этой неделе, 23 февраля, сразу два рейтинговых агентства, S&P и Fitch, будут планово пересматривать суверенные рейтинги России.

Сейчас рейтинг РФ от Fitch в иностранной валюте находится на уровне «ВВВ-» – это единственный рейтинг инвестиционной категории у страны, если брать три ведущих рейтинговых агентства. По версии S&P рейтинг России – «ВВ+», по версии Moody’s – «Ва1». Прогноз по рейтингу от всех трех агентств положительный. На наш взгляд, велика вероятность, что в этот раз рейтинг РФ будет повышен, особенно это касается агентства S&P. Таким образом, Россия может вновь получить два рейтинга инвестиционной категории в иностранной валюте.

Возвращение второго инвестрейтинга приведет к сужению спредов российских еврооблигаций

Повышение рейтинга от S&P может оказать большее влияние на рынок, чем аналогичное решение Fitch, так как будет означать, что у России снова два рейтинга инвестиционного уровня в иностранной валюте.

Возвращение второго такого рейтинга позволит включить российские бумаги в ведущие облигационные индексы и повлечет за собой приток капитала в российские евробонды.

Отметим, что в национальной валюте у РФ два рейтинга инвесткатегории, однако некоторую поддержку от повышения рейтинга в иностранной валюте безусловно получат и ОФЗ – за счет притока капитала и укрепления рубля. Что касается евробондов, то, на наш взгляд, текущие ценовые уровни российского долларового рынка уже во многом соответствуют рейтингам инвесткатегории. Так, например, выпуск RUSSIA’26 (YTM 4,1%) торгуется на одном уровне с INDON’26 (YTM 4,1%), хотя у Индонезии все три рейтинга инвестиционные. В то же время премия RUSSIA’26 к выпуску KAZAKS’25 (YTM 3,7%) составляет порядка 40 б.п. – это говорит о том, что российские бумаги все же еще имеют потенциал к сужению спредов в случае позитивных рейтинговых решений.

Мы считаем, что если S&P повысит в этот раз рейтинг, спреды российских бумаг могут сократиться на 10–15 б.п., что лишь временно и в незначительной степени ослабит давление на российский рынок со стороны растущих доходностей UST.