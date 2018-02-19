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Снижение доходностей облигаций США охладило интерес к драгоценным металлам


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, роста фондового рынка и снижения доходностей по облигациям.

В Азии продолжаются длительные выходные, что снижает активность торговли. Сегодня в США отмечают День президента, что также снизило активность на рынке.

Запасы в платиновых ETF-фондах не изменились, запасы в остальных фондах снижались.

Торги на бирже SGE в Шанхае не проводятся. Премии на поставку золота на внутреннем рынке в Шанхае на прошлой неделе снизились до $3-4/унция против $9-10/унция на позапрошлой неделе.

Премии на поставку золота в Гонконге и Сингапуре не изменились, но спрос оставался хорошим в связи с праздниками. Премии на поставку золота в Токио составили $0,1/унция.

Дисконты на поставку золота в Индии составили -$3/унция против премий в $1,5/унция на позапрошлой неделе в связи с упавшим из-за роста цен спросом.

Цены на золото вновь не смогли пройти сильный уровень сопротивления $1365, после чего опустились к уровню $1350. При выходе рынка выше уровня сопротивления $1365 тренд может продолжиться к уровню $1395-1400.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1348-1310, уровни сопротивления – $1365-1395.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота понизились к уровню $16,625. Отношение золота к серебру составляет 80,85 пункта. Отношение платины к серебру составляет 60,67 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,59-16,20, уровни сопротивления – $16,90-17,20.

Цены на платину в корреляции с рынком золота демонстрировали высокую волатильность в диапазоне $1006-1016, в результате продвинувшись к уровню $1015. Спред между золотом и платиной составляет $345/унция. Спред между платиной и палладием расширился до -$42/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $1006-956, уровни сопротивления – $1016-1023.

Рынок палладия вновь охватил оптимизм, и цены на металл восстановились к уровню $1043/унция в корреляции с ростом на фондовом рынке.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1014-997, уровни сопротивления – $1054-1083.

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