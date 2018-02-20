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Рубль надеется на пересмотр рейтинга России


Рынки / Валюта
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Во вторник, 20 февраля, во второй половине дня после длинных выходных американские трейдеры вернутся к торговым терминалам.

Напомним, что вчера, 19 февраля, в США праздновался День президентов, большинство площадок не работало, а сегодня торговая активность ожидаемо возрастет. Китай же до 22 февраля продолжит праздновать Новый год. 

У рубля есть шансы продолжить укрепление. Ближайшая цель по паре доллар/рубль находится на отметке 56 руб., по паре евро/рубль – на уровне 69,5 руб. В пользу сильного рубля говорят высокие цены на нефть и ожидание повышения суверенного рейтинга России агентством Standard &Poor’s в ходе очередного пересмотра 23 февраля. Все факторы – рост российской экономики, высокие цены на нефть, профицит бюджета – кроме геополитики, говорят в пользу возвращения России инвестиционного уровня рейтинга. Если это произойдёт, инвесторы пересмотрят своё отношение к российским активам. Полностью это событие будет отыграно лишь в следующий понедельник, поскольку 23 февраля Московская биржа не будет работать, а перед длинными выходными вероятна повышенная волатильность. 

Усиление доллара к другим валютам и небольшой откат вниз фьючерсов на нефть сегодня окажут давление на рубль. Курс пары доллар/рубль может подняться в район отметки 56,5 руб. за «американца». Диапазон торгов по паре евро/рубль будет находиться в границах 69,5-70 руб. за евро.

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