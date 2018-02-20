Евро-доллар лечит нервы в узком торговом диапазоне

Утром во вторник основные торги EUR/USD идут около отметки 1,2387, инструмент незначительно снижается. В отсутствие важных или хотя бы интересных новостей пара чуть отступает, но в ближайшие дни рынок вполне может получить новый вектор для движения.

Накануне американский рынок отдыхал по случаю Дня президентов, сегодня макроэкономический календарь начнет оживать, но и тут все довольно сдержанно. В среду США выпустят протокол предыдущего заседания Федрезерва. Вряд ли в «минутках» будет содержаться что-либо, до сих пор неизвестное рынку, но публикация документа обычно привлекает много внимания. В конце недели США опубликуют доклад Федеральной резервной системы по монетарной политике. Между этими двумя выходами интересных документов с комментариями выступят представители ФРС.

В целом, третья неделя месяца достаточно скудная на статданные и события. В данном случае это даже хорошо: после очередного обновления многомесячных пиков инвесторам нужно время на изменение портфелей и стабилизацию нервной системы.

Ближайшей поддержкой для пары евро/доллар видится уровень 1,2350, сопротивление - в области локального максимума 1,2556.