"Минутки" ФРС покажут готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте качаются в районе $65,4-$65,5 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2255 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неоднозначного внешнего фона этот фондовый индикатор будет предрасположен к колебаниям вблизи достигнутых уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились при оборотах торгов на 40% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,64%) упали в цене 76% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций компаний из потребительского сектора Reckitt Benckiser (-7,5%), Unilever (-1,8%) и фармацевтических компаний Shire (-2,9%), GlaxoSmithKline (-0,8%). Французский индекс CAC (-0,48%) просел на фоне снижения акций Publicis Groupe (-2%) и Veolia Environnement (-1,7%). Немецкий индикатор DAX (-0,53%) тоже понес потери из-за снижения акций Bayer (-0,8%), Daimler (-2,1%:) и Linde (-2,6%).

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Президентов. В фокусе внимания американских инвесторов на этой неделе будет публикация в среду 21 февраля протокола последнего заседания ФРС. В контексте усиливающихся опасений по поводу ускорения инфляции и роста дефицита бюджета в США Федрезерв вполне может предпринять более решительные действия по повышению своей базовой ставки, а выходящие в среду «минутки» ФРС, скорее всего, укажут на готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики.

Рынок акций РФ в понедельник не показал единой динамики. Индекс МосБиржи потерял 0,02% при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных, а понижением в его составе отметился 51% акций. При этом наибольшее негативное воздействие на индекс МосБиржи оказало понижение акций Магнита (-5%) и Лукойла (-1%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение в цене акций Норникеля (+3,3%), Газпрома (+0,9%), НЛМК (+2,5%) и Яндекса (+1,9%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов НЛМК по МСФО за 2017 год.