Прогноз результатов "Новатэка" за IV квартал: чистая прибыль вырастет на 14% к/к

Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность, так как в отчетном периоде благоприятная конъюнктура наблюдалась на всех рынках сбыта компании.

Согласно нашим расчетам, выручка Новатэка увеличится на 26% кв./кв. до 165 млрд руб. EBITDA вырастет также на 26% кв./кв. до 57 млрд руб., чистая прибыль составит 43 млрд руб., что на 14% выше показателя за III квартал 2017 г.

Основное позитивное влияние на показатели в газовом сегменте оказала сезонность, что выразилось в росте объема реализации газа на 29% кв./кв. до 18 млрд кубометров. Выручка от продажи жидких углеводородов увеличилась в результате роста цен на нефть на 18% кв./кв. до $61 за баррель при отставании роста экспортных пошлин.

В IV квартале Новатэк экспортировал первую партию газа своего многомиллиардного проекта Ямал-СПГ, и мы ожидаем увидеть в отчетности первые показатели нового направления бизнеса. В будущем этот проект станет главным драйвером роста компании, и мы полагаем, что влияние инвестиционного сообщества будет сосредоточено на его показателях.

Мы считаем, что высокие результаты могут стать драйвером роста котировок компании после публикации отчетности.