Основными ориентирами для наших игроков сегодня с утра станут ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 65,5 доллара за баррель, и динамика японского Nikkei225, который теряет порядка 1%.

На таком фоне мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в районе 2255 – 2260 пунктов. Отметим, что в первой половине торгов вряд ли стоит ожидать существенного роста активности на нашем рынке.

В течение дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, в ходе торгов вторника внимание инвесторов будет уделено данным из Европы, где будет опубликована статистика по индексу цен производителей в Германии и индексу потребительского доверия еврозоны, а также продолжающемуся сезону отчетности американских компаний.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем попыток рубля возобновить укрепление по отношению к основным мировым валютам. Подъем нефти марки Brent в район 65,5 доллара за баррель и увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров будут поддерживать российскую валюту. В результате уже в начале дня доллар уйдет в район 56,3 – 56,4 доллара за баррель, после чего продажи в американской валюте продолжат преобладать. Это позволит «медведям» сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей.

Вполне возможно, что уже в ближайшие дни за счет поддержки со стороны налогового периода они попытаются пробить этот уровень, что откроет паре USD/RUB дорогу к минимумам года.