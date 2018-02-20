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Мнения аналитиков

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В ходе торгов вторника внимание инвесторов будет уделено данным из Европы


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон.

Основными ориентирами для наших игроков сегодня с утра станут ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 65,5 доллара за баррель, и динамика японского Nikkei225, который теряет порядка 1%.

На таком фоне мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в районе 2255 – 2260 пунктов. Отметим, что в первой половине торгов вряд ли стоит ожидать существенного роста активности на нашем рынке.

В течение дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, в ходе торгов вторника внимание инвесторов будет уделено данным из Европы, где будет опубликована статистика по индексу цен производителей в Германии и индексу потребительского доверия еврозоны, а также продолжающемуся сезону отчетности американских компаний.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем попыток рубля возобновить укрепление по отношению к основным мировым валютам. Подъем нефти марки Brent в район 65,5 доллара за баррель и увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров будут поддерживать российскую валюту. В результате уже в начале дня доллар уйдет в район 56,3 – 56,4 доллара за баррель, после чего продажи в американской валюте продолжат преобладать. Это позволит «медведям» сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. 

Вполне возможно, что уже в ближайшие дни за счет поддержки со стороны налогового периода они попытаются пробить этот уровень, что откроет паре USD/RUB дорогу к минимумам года.

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